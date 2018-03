Le ménage se poursuit chez Agropur

Un comité de direction renouvelé

Depuis l'arrivée de Robert Coallier comme chef de la direction en février 2012, tout le comité de direction a été renouvelé, à l'exception de deux personnes (voir encadré).

Le même scénario s'est produit chez sa filiale Ultima après que M. Coallier eut nommé Martin Parent à la tête du fabricant de yogourt en 2014.

Chez Ultima, 7 vice-présidents ont quitté le fabricant dans les 18 mois qui ont suivi l'arrivée de M. Parent. Celui-ci en avait profité pour embaucher deux VP unilingues anglais. L'affaire avait fait grand bruit en février 2016.

De son côté, M. Coallier a fait maison nette chez Agropur en remplaçant des piliers de la coopérative par des hommes de confiance, souvent des collègues de ses emplois passés chez Molson et Dollarama.

Par exemple, le chef des finances, Jocelyn Lauzière, sera remplacé par Émile Cordeau, ex-trésorier chez Dollarama.

Autre exemple: Serge Fortier, vice-président principal, technologies de l'information, engagé au début du règne de M. Coallier, est un ancien de Molson.

Depuis le début de 2016, La Presse recueille des témoignages confidentiels d'employés et d'ex-employés, de collaborateurs et de fournisseurs sur la situation chez Agropur et sa filiale Ultima. Les plus récents licenciements ont fait délier les langues.

Les défenseurs du travail de M. Coallier font valoir le nécessaire virage qu'il a fait prendre à l'organisation dans un environnement mondial des plus concurrentiels, un choix stratégique qui entraîne l'injection de sang neuf et des nouvelles façons de faire.

Depuis l'arrivée en poste de M. Coallier, Agropur a conclu des acquisitions de 1,6 milliard notamment aux États-Unis. Le chiffre d'affaires d'Agropur est passé de 3,655 milliards en 2012 à près de 6 milliards l'an passé.

Le volet américain, commencé sous le mandat de son prédécesseur, Pierre Claprood, s'est accentué sous Robert Coallier. Aujourd'hui 45 % des revenus proviennent des États-Unis comparativement à 26 % en 2011.

Ses détracteurs lui reprochent l'endettement de la coopérative et sa rentabilité chancelante. Les excédents ont en effet baissé jusqu'à 44 millions en 2014, avant de remonter modestement en 2015, puis, plus sérieusement, à 98,6 millions l'an passé.

Ils observent la baisse considérable des ristournes, qui sont passées de 101 millions en 2012 à 40,6 millions en 2015, puis à 60,1 millions en 2016. Ils questionnent la justesse de construire un nouveau siège social de 90 millions et d'engloutir des millions dans l'implantation d'un progiciel de gestion intégrée.

- Avec William Leclerc

Des départs qui se multiplient depuis 2012

Sous les ordres de Robert Coallier, Agropur a vu bon nombre de hauts dirigeants «aller relever de nouveaux défis», comme le veut l'expression consacrée. Ils ont été soit licenciés, soit convaincus de prendre leur retraite, ou encore ils ont décidé de partir de leur propre chef.

- Scott McDonald, VP principal, ressources humaines, et membre du conseil de direction en 2012.

- Robert Gour, VP principal, gestion du changement, et membre du conseil de direction en 2012.

- Louis Lefebvre, président, division Fromages et ingrédients, et membre du conseil de direction en 2012.

- Benoît Gagnon, VP exécutif, développement corporatif, et membre du conseil de direction en 2012.

- Jean Brodeur, VP, relations publiques et communications.

- Aux finances, André Bernier, VP, finance, et contrôleur corporatif, Éric Brunelle et Gaston Trudeau.

- Caroline Losson, VP, marketing, chez Natrel, responsable du repositionnement réussi du lait Natrel.

- S'ajoutent les Serge Paquette et Michael Simoneau et, en février prochain, Jocelyn Lauzière.