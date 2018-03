Olymel investit 8 millions à Saint-Jean-sur-Richelieu et crée 40 emplois

Olymel a annoncé mercredi qu'elle investirait 8 millions de dollars pour agrandir son usine de transformation agroalimentaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, ce qui lui permettra d'ajouter à l'installation des activités de cuisson et de désossage de poulet et de créer 40 emplois.

Le producteur de viandes de porc et de volaille a précisé que les travaux avaient déjà commencé. Le projet prévoit l'ajout de près de 14 000 pieds carrés à l'établissement, ce qui portera sa superficie totale à plus de 37 000 pieds carrés.

Les nouvelles activités de l'usine permettront de produire des cubes de poulets, un produit destiné aux hôtels, restaurants et institutions, qui l'utilisent pour confectionner des pâtés, des soupes et des salades, notamment.

La nouvelle production devrait débuter en avril 2018, a précisé Olymel. Selon le président-directeur général de l'entreprise, Réjean Nadeau, l'investissement devrait permettre de réaliser des gains d'efficience et d'élargir la diversification des activités.

L'établissement de Saint-Jean-sur-Richelieu emploie actuellement plus de 130 personnes et compte trois quarts de travail. Il fabrique une gamme de produits variés qui comprennent des charcuteries de volaille, des tournedos, des brochettes de poulet et des rôtis de dindons, entre autres.

Au total, Olymel compte plus de 11 000 employés et détient des actifs de production au Québec, en Ontario, en Alberta, au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan. Ses trois principales marques de commercialisation sont Olymel, Lafleur et Flamingo.