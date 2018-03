Agences de voyages: des fraudeurs se paient des forfaits tout inclus

Les fraudes par carte de crédit ont fait perdre 1 milliard de dollars aux entreprises canadiennes en 2016, selon les plus récentes données fournies par l'Association des banquiers canadiens.

« Je n'aurais jamais cru qu'une telle chose soit possible », dit Marie-Pier Lanoue, conseillère en voyages auprès de l'agence Passion Voyage de Montréal.

En moins de deux semaines, de la fin de janvier à la mi-février, Passion Voyage a vendu des forfaits tout inclus à trois clients qui les ont payés avec des cartes de crédit volées, pour une fraude totale de plus de 13 000 $.

« Le pire, dit Mme Lanoue, c'est que ces voyages ont bel et bien eu lieu. Les fraudeurs se sont présentés à l'aéroport, ont montré leur passeport, ont pris l'avion et ont bu leurs daiquiris sur la plage. L'un d'eux a même publié des photos de ses vacances sur Facebook ! »

Ce type de fraude est en croissance constante, constate l'Association des tours opérateurs du Québec (ATOQ).

« Nous n'avons pas de chiffres exacts, mais nous savons que les agences de voyages sont une cible de choix pour les malfaiteurs. » - Eric Johnston, directeur général de l'ATOQ

Un voyage est un « produit virtuel de haute valeur qui est souvent distribué par des agents de voyages qui n'ont pas mis en place des systèmes sophistiqués de prévention de la fraude », dit l'ATOQ dans un communiqué publié en mars dans le cadre du Mois de la prévention de la fraude.

Aussi, 40 % des Canadiens ont acheté des vols ou des forfaits voyage en ligne durant cette même année, d'après l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI).

« L'achat de forfaits tout inclus représente environ le tiers des fraudes commises contre les agences de voyages », affirme Eric Johnston.

DES DÉPARTS « URGENTS »

Selon Manon Martel, directrice générale de l'Association canadienne des agences de voyages (ACTA) pour le Québec, les fraudeurs contactent le plus souvent leurs victimes les soirs de week-end et demandent à acheter un billet d'avion pour un départ urgent.

« Dans ces cas-là, puisqu'ils répondent souvent de la maison, les conseillers en voyages n'ont pas accès aux systèmes de détection qui leur permettraient de découvrir la fraude », dit Mme Martel.

L'ACTA, les institutions financières qui émettent ou traitent les cartes de crédit, de même que les corps policiers, recommandent tous que le client transmette avec sa demande une copie de son passeport et une photo de sa carte de paiement.

« Or tout le monde sait que ces documents peuvent facilement être photoshoppés », dit Marie-Pier Lanoue, de Passion Voyage.

QUI PAIE ?

Lorsqu'un paiement par carte de crédit est refusé, le voyagiste ou le transporteur aérien envoie un avis à l'agence, qui doit lui transmettre toute information pouvant aider à contester la transaction auprès de l'émetteur de la carte.

« Si la banque refuse d'assumer la fraude, en fin de compte, ce sont toujours les agences qui paient », dit Marie-Pier Lanoue.

« Nous sommes très clairs là-dessus », dit Eric Johnston, dont l'association représente des voyagistes comme Transat, Club Med et Caribe Sol.

« Les agences de voyages sont les seules dans toute la chaîne de distribution du voyage qui ont l'opportunité de voir le client. C'est leur responsabilité de s'assurer que la carte utilisée est valide. » - Eric Johnston

Les différents groupes qui représentent l'industrie du voyage au Canada, dont l'ACTA et l'ATOQ, ont toutefois entrepris des démarches pour transférer cette responsabilité sur les épaules des institutions financières.

« Nous plaçons beaucoup d'espoir sur un nouveau système de vérification des paiements par carte, baptisé 3D Secure 2.0, qui sera mis en place au cours des trois prochaines années par les compagnies émettrices, comme Visa et MasterCard », dit Eric Johnston.

Ce système devrait aider à réduire la fréquence et la valeur des fraudes puisqu'il permettra aux émetteurs de cartes de récolter jusqu'à 10 fois plus de données lors d'une transaction.

EN CHIFFRES

23,6 MILLIARDS DE DOLLARS Recettes annuelles d'exploitation générées par le transport aérien de passagers au Canada, selon Statistique Canada

3,6 MILLIARDS DE DOLLARS Recettes annuelles d'exploitation des agences de voyages au Canada, selon Statistique Canada

510 MILLIARDS DE DOLLARS Valeur des transactions par carte de crédit au Canada en 2016, selon Paiements.ca

1 MILLIARD DE DOLLARS Valeur des fraudes par carte de crédit au Canada en 2016, selon l'Association des banquiers canadiens

10 % Proportion des Québécois qui ont été victimes de fraude l'an dernier, selon l'entreprise de solutions de paiement Moneris

66 % Proportion des Québécois qui n'ont pas modifié leur mot de passe de carte de crédit ou de carte de débit au cours de la dernière année, selon Moneris

36 % Proportion des entreprises canadiennes qui disent avoir été fraudées par leurs clients au cours des deux dernières années, selon PwC.