Philips choisit une entreprise montréalaise pour son écographe portable

Il s'agit de la plus importante reconnaissance qu'obtient Reacts, sur le marché depuis novembre 2015 et commercialisée dans une quinzaine de pays. La plateforme, créée par l'entrepreneur et cardiologue Yanick Beaulieu, contient essentiellement tous les outils permettant la consultation et le mentorat à distance pour les examens de patients.

On peut par exemple y superposer plusieurs flux vidéo, échanger courriels et documents audiovisuels, même superposer de façon virtuelle la main d'un médecin à distance sur l'image du patient filmée par un autre professionnel. Son utilisation coûte 84 $ par année, par licence.

OUTILS « DE RÊVE »

Dans le cas du Lumify de Philips, un échographe portable vendu environ 10 000 $ aux professionnels de la santé, Reacts sera intégrée au logiciel dès le départ. Il suffit de brancher le Lumify à une tablette ou à un téléphone intelligent pour l'utiliser. L'infirmière ou le médecin pourra par exemple effectuer une échographie sous la supervision d'un spécialiste à des milliers de kilomètres de distance.

Le Dr Beaulieu est d'un enthousiasme contagieux quand il décrit son bébé, Reacts, qui propose pratiquement tous les outils dont il rêvait lui-même comme praticien. Les flux vidéo, par exemple, sont d'une qualité incomparable, à 24 images par seconde, par rapport à des applications classiques de vidéoconférence. Les deux professionnels réunis par la plateforme peuvent prendre le contrôle des écrans, signaler par des points lumineux ce qu'ils veulent montrer, recadrer des portions de l'examen qu'ils veulent examiner de plus près.

« Comme je suis docteur, on l'utilise en médecine, mais ça peut s'appliquer à bien des domaines, comme en mécanique », explique le fondateur et chef de la direction de TII.

« On y trouve des caractéristiques connues, qu'on a voulu monter une coche plus haut. C'est pleinement collaboratif, tout le monde peut jouer avec tout. » - Le Dr Yanick Beaulieu

CERTIFICATIONS ET SÉCURITÉ

Il précise que son entreprise, qui compte une quinzaine d'employés, ne fournit que l'outil ; ce sont ses utilisateurs qui doivent s'apparier avec un spécialiste. La plateforme est particulièrement adaptée à la formation à distance, estime-t-il. Comme l'exige le protocole dès qu'il s'agit de soins de santé, les échanges, les documents et les enregistrements sont stockés dans un espace infonuagique sécurisé.

Le partenariat avec Philips vient renforcer la crédibilité de la plateforme Reacts, qui a été certifiée à la mi-mars par le ministère de la Santé et des Services sociaux et approuvée par l'Association médicale canadienne, qui compte 75 000 membres, en septembre 2017.