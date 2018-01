Le salaire moyen atteint 988$ par semaine au Canada

Comparativement à 12 mois plus tôt, la rémunération a progressé de 2,8%, et la majeure partie de la hausse est survenue depuis juillet 2017.

En général, la variation de la rémunération hebdomadaire s'explique par divers facteurs, y compris la croissance des salaires, les variations de la composition de l'emploi par secteur, par profession et par niveau d'expérience, ainsi que le nombre moyen d'heures travaillées par semaine.

Les employés salariés non agricoles ont travaillé en moyenne 33 heures par semaine en novembre, en hausse comparativement à 32,8 heures en octobre et à 32,7 heures en novembre 2016.

La rémunération hebdomadaire moyenne dans le secteur des services d'hébergement et de restauration a progressé de 6,7% pour atteindre 393 $, et l'augmentation s'est répartie dans la majorité des provinces.

Dans le commerce de gros, la rémunération hebdomadaire moyenne s'est accrue de 6,5% pour s'établir à 1230 $. La rémunération dans le commerce de détail a augmenté de 5,2% pour s'établir à une moyenne de 575 $ par semaine, principalement en raison de la croissance enregistrée en Ontario et au Québec.

La rémunération hebdomadaire moyenne dans les administrations publiques a progressé de 3,2% pour atteindre 1277 $ au cours de la période de 12 mois ayant pris fin en novembre.

Dans le secteur des soins de santé et de l'assistance sociale, la rémunération hebdomadaire moyenne a progressé de 2,3% pour s'établir à 896 $, principalement en raison de la hausse enregistrée au Québec.

La rémunération moyenne dans la construction a progressé de 2,1% pour atteindre 1243 $ par semaine, principalement sous l'effet de la croissance enregistrée en Ontario. Des hausses marquées ont également été observées en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.

Comparativement à 12 mois plus tôt, la rémunération hebdomadaire moyenne des employés salariés non agricoles a augmenté dans neuf provinces, et la hausse la plus prononcée a été enregistrée au Québec.

La rémunération hebdomadaire moyenne au Québec a augmenté de 3,9% pour s'établir à 919 $. La croissance s'est répartie dans la majorité des secteurs. Les soins de santé et l'assistance sociale, le commerce de détail, ainsi que les services professionnels, scientifiques et techniques ont contribué le plus à la hausse.

Chez les employés salariés en Nouvelle-Écosse, la rémunération hebdomadaire moyenne a progressé de 2,8% pour atteindre 871 $. La rémunération au Nouveau-Brunswick a progressé de 2,8% pour se chiffrer à une moyenne de 904 $ par semaine.