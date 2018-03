L'«Apple de la cryptomonnaie» s'intéresse au Québec

La société chinoise Bitmain Technologies, souvent décrite comme l'« Apple du bitcoin » en raison de sa taille et de son importance dans le secteur des cryptomonnaies, songe à s'installer au Québec.

La firme établie à Pékin est le plus grand fabricant au monde d'équipement voué au « minage » de cryptomonnaies, en plus d'exploiter les plus importants centres de données destinés à l'extraction des monnaies virtuelles en Chine.

« Ce sont les plus gros au monde, explique le porte-parole d'Hydro-Québec Marc-Antoine Pouliot, qui confirme que des pourparlers ont lieu entre le géant chinois et la société d'État. Nous les voyons comme des partenaires sérieux, compétents et bien capitalisés. »

Bitmain fait partie de la trentaine d'entreprises, provenant principalement d'Asie, qui aspirent à s'installer dans la province et qui sont en discussion avec Hydro-Québec en vue d'acheter à la société d'État les quantités phénoménales d'électricité nécessaires au fonctionnement des centres de données voués aux monnaies virtuelles.

« Nous recevons énormément de demandes depuis quelques mois, c'est complètement fou », dit Marc-Antoine Pouliot.

Entreprise à capital fermé, Bitmain projette de s'inscrire en Bourse après un premier appel public à l'épargne estimé à plusieurs milliards de dollars, selon Bloomberg. En septembre, Bitmain a obtenu un financement de 50 millions US de la part des firmes d'investissement Sequoia et IDG Capital afin de produire des puces informatiques dédiées aux applications d'intelligence artificielle, en plus d'ouvrir de nouveaux centres de minage aux États-Unis.

Selon Forbes, 90 % des transactions de bitcoins dans le monde sont effectuées en Chine, sur des sites d'échange qui n'exigent aucune commission. Depuis le mois de novembre, la valeur du bitcoin s'est envolée, passant de 5800 $US à plus de 18 000 $US en un seul mois, avant de reculer autour de 13 800 $US.

- Avec Reuters