SIA Partners et E3 Services conseils unissent leurs forces

La firme française SIA Partners s'intéressait à Montréal et E3 Services conseils était à la recherche d'un partenaire pour augmenter sa masse critique. Les deux groupes de conseil aux entreprises se sont rencontrés et ça a cliqué.

C'est un mariage de raison, expliquent le président et chef de la direction de SIA Partners, Matthieu Courtecuisse, et le vice-président directeur général d'E3, Pierre Paquin, lors d'un entretien avec La Presse.

« L'acquisition d'E3 Services conseils, qui sera annoncée [aujourd'hui], nous permettra de gagner des mandats plus grands avec des clients qui ont une envergure importante », estime M. Courtecuisse.

« On fait le même métier, mais dans des secteurs différents », précise Pierre Paquin, dont la firme a vu en SIA le partenaire parfait pour la suite de son histoire.

Pour SIA Partners, l'intérêt de Montréal réside beaucoup dans l'intelligence artificielle. « C'est l'endroit où il faut être », dit son président.

L'intelligence artificielle et ses applications dans les entreprises occuperont beaucoup l'industrie de la consultation au cours des prochaines années. La cybersécurité, les services financiers et les jeux vidéo sont aussi dans la ligne de mire de ces spécialistes qui aident les entreprises à gérer le changement. Ensemble, SIA Partners et E3 pensent pouvoir mieux servir leurs clients des deux côtés de l'Atlantique.

Les deux firmes auront des revenus annuels de quelque 250 millions, ce qui reste bien modeste face aux gros canons du secteur de l'expertise-conseil comme Accenture ou PriceWaterhouseCooper.

Mais l'indépendance des petites firmes qui font uniquement de la consultation reste un atout important, assurent les deux dirigeants. « On n'a rien d'autre à vendre », résume Pierre Paquin, dont la firme compte Hydro-Québec et des Desjardins parmi ses clients. « On travaille à l'échelle humaine », ajoute Matthieu Courtecuisse.

SIA Partners pense être en mesure dans un premier temps de doubler ses revenus en provenance de Montréal « Nous visons 15 millions de chiffre d'affaires d'ici trois ans », avance Pierre Paquin. Une expansion des activités en Ontario est aussi au programme.