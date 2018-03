Une baisse du taux de chômage qui annonce une hausse du taux directeur

Le marché du travail a conclu l'année 2017 en lion avec une solide création d'emplois qui a fait baisser le taux de chômage à son niveau le plus bas au Canada depuis 42 ans. Et c'est le Québec qui a mené la marche en décembre avec 27 000 nouveaux emplois.

Le taux de chômage est descendu sous le seuil de 5 % au Québec, un niveau jamais vu depuis 1976, date à laquelle Statistique Canada a commencé à publier son Enquête sur la population active sous sa forme actuelle.

Les chiffres de décembre publiés hier viennent couronner une année exceptionnelle en matière de création d'emplois. Ils augmentent aussi la probabilité que la Banque du Canada hausse son taux directeur dès le 17 janvier, plutôt qu'en mars comme le prévoient la plupart des observateurs.

« Les probabilités que ce soit en janvier plutôt qu'en mars viennent augmenter d'un cran », a commenté Benoit P. Durocher, économiste principal chez Desjardins.

Le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz, indiquait récemment que les statistiques officielles sous-estimaient le taux de chômage réel, notamment parmi les jeunes de 15 à 24 ans, ce qui le forçait à être prudent avant de continuer à relever les taux d'intérêt.

Avec les chiffres d'hier, les inquiétudes de M. Poloz devraient s'atténuer, estime Matthieu Arseneau, économiste principal de la Banque Nationale.

Peu importe de quel côté on le regarde, le marché du travail est en excellente santé, a-t-il souligné. « L'année a été un excellent millésime pour le marché de l'emploi canadien, qui a créé pas moins de 423 000 emplois nets, un record inégalé depuis 15 ans. »En 2017, la création d'emplois au pays a été concentrée dans la production de biens (+ 3,5 %), plus que dans les services (+ 2,0 %). C'est dans la fabrication que le nombre d'emplois a le plus augmenté au pays (+ 86 000), suivie des ressources naturelles (+ 15 000) et de la construction (+ 51 000).

Pour la première fois depuis cinq ans, toutes les provinces canadiennes ont enregistré des gains d'emplois en décembre. C'est au Québec qu'il s'en est créé le plus, et le taux de chômage de la Belle Province est maintenant le plus bas au Canada après celui de la Colombie-Britannique.

Depuis décembre 2016, le nombre d'emplois total a augmenté de 87 000 au Québec, soit un bond de 2,1 %. Ces nouveaux emplois étaient presque tous des emplois à plein temps, relève Statistique Canada.

La création d'emplois a aussi été forte à Montréal, où le taux de chômage a baissé à un creux record de 5,3 %, a relevé Matthieu Arseneau. « Entre décembre 2015 et décembre 2017, le taux de chômage de la région de Montréal est passé de 8,8 % à 5,3 %, ce qui est une performance assez extraordinaire », a-t-il commenté.

2,5 %, le record à battre ?

À 4,9 %, le taux de chômage au Québec est-il vraiment à un bas niveau historique ? En fait, les statistiques sous leur forme actuelle remontent à 1976, ce qui fait une histoire plutôt courte. L'économiste Pierre Fortin, qui a beaucoup étudié le marché du travail, rappelle que le taux de chômage au Québec a été d'à peine 2,5 % en 1953 et qu'il était de 3,3 % en 1966, si on raccorde l'ancienne méthodologie avec celle qui est utilisée aujourd'hui par Statistique Canada.

Il faut dire que c'était une autre époque et que le marché du travail a beaucoup changé depuis, notamment avec le plus grand nombre de femmes dans la population active.

TAUX DE CHÔMAGE EN DÉCEMBRE

Canada : 5,7 %

Québec : 4,9 %

CRÉATION D'EMPLOIS EN DÉCEMBRE

Canada : + 78 600

Québec : + 26 900

Ontario : + 1900

TAUX DE CHÔMAGE PROVINCIAL EN DÉCEMBRE 2017 (2016)