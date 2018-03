Une technologie québécoise pour lutter contre les opioïdes

Altus Formulations et un partenaire américain entendent déposer d'ici quelques mois deux demandes d'approbation auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour deux applications génériques de son produit Intellitab.

«En ce moment, au Canada, les produits qui dissuadent la consommation abusive n'ont pas la même présence qu'aux États-Unis. On espère donc qu'environ un an après, vers 2020, nous aurons des produits offerts sur le marché canadien.»

Le ministère fédéral a justifié sa décision de ne pas forcer tous les fabricants d'opioïdes à donner de telles propriétés à leurs produits en disant que les utilisateurs étaient alors plus susceptibles de passer à un produit qui n'était pas inviolable.

« Santé Canada demeure persuadé qu'il vaut la peine que les entreprises cherchent à concevoir certains produits de sorte qu'ils soient résistants à l'altération », a néanmoins déclaré une porte-parole.

RÉUSSITE QUÉBÉCOISE

Les partisans de ces technologies les comparent à des ceintures de sécurité : elles s'ajoutent à un ensemble de solutions et pour être efficaces, elles doivent être répandues, accessibles et utilisées.

En misant sur le marché des génériques, Altus Formulations espère donc que sa technologie touchera un plus grand nombre de personnes pour environ le même prix qu'un comprimé du même type.

« J'hésite à le dire, mais c'est une histoire de réussite qui s'est déroulée au Québec », estime Damon Smith, dont l'entreprise créée en 2012 par deux personnes emploie aujourd'hui 27 personnes.

« Nous sommes partis de rien, avec une bonne technologie développée ici par des scientifiques canadiens. Nous avons investi notre propre sueur là-dedans, sans investissement extérieur, nous sommes restés profitables de manière à réinvestir dans notre technologie et nos gens, et nous avons signé des ententes internationales avec de grandes sociétés pharmaceutiques aux États-Unis et récemment avec des sociétés en Europe et même en Inde. »

« Je ne peux pas arrêter de dire comment on n'aurait pas été capables de le faire ailleurs dans le monde, ajoute le PDG. Il y a d'excellents scientifiques ici. Excellents. De bonnes universités. C'est une histoire québécoise, vraiment. Il y a une industrie pharmaceutique en bonne santé ici et nous avons pu nous épanouir. »