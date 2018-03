 Les sportifs bousculés par les artistes comme égéries des marques de sport 

Yassine KHIRI

Agence France-Presse

PARIS

Et si Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, égéries respectives de Nike et Adidas, avaient des soucis à se faire? A l'image de Rihanna (Puma) ou Ariana Grande (Reebok), les équipementiers sportifs font de plus en plus appel aux artistes et autres «influenceurs» pour mettre en avant leurs produits.