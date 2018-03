Transcontinental vend 12 journaux régionaux au Groupe Lexis Média

TC Transcontinental continue de réduire la taille de son groupe de journaux régionaux en annonçant, mardi, la vente de 12 de ses journaux régionaux au Groupe Lexis Média, pour un montant non précisé.

En vertu de l'entente, 75 employés des différentes publications et 16 employés de l'équipe de production de TC Media sont transférés au Groupe Lexis Média.

La transaction porte aussi sur la vente de la propriété web rattachée aux journaux. Par ailleurs, une entente pluriannuelle a été conclue avec TC Transcontinental pour l'impression et la distribution des publications, incluant celles déjà détenues par Lexis Média.

Les journaux cédés au Groupe Lexis Média sont Le citoyen Rouyn-Noranda, Le citoyen de la Vallée-de-l'Or, L'écho abitibien et La frontière, distribués en Abitibi-Témiscamingue; L'action d'Autray, L'action - édition du mercredi, L'action - édition du week-end, L'express Montcalm et Hebdo Rive-Nord, dans Lanaudière; ainsi que Le bulletin, La petite-nation et La revue, en Outaouais.

Cette transaction s'inscrit dans le cadre du processus de vente annoncé en avril par Transcontinental. L'imprimeur et éditeur montréalais avait alors indiqué vouloir se départir de 93 publications québécoises et ontariennes, ainsi que leur site web. Ces actifs comprennent notamment le quotidien gratuit «Métro» de Montréal.

Le président et chef de la direction de Transcontinental, François Olivier, avait dit s'attendre à vendre au moins la moitié de son portefeuille de titres. Jusqu'à maintenant, 55 publications ont été vendues, soit environ 60 pour cent de l'objectif, en tenant compte de la transaction annoncée mardi. TC Media a notamment cédé, le 8 novembre, 21 de ces titres à Icimédias.

Les 15 publications de Transcontinental spécialisées dans les secteurs de la finance - comme le journal Les Affaires - et de la construction, ainsi que l'édition de livres pédagogiques, qui génèrent des revenus annuels d'environ 100 millions de dollars, ne sont pas touchées par l'opération.