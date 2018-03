Les inscriptions au chômage baissent légèrement aux É.-U.

Le département du Travail souligne par ailleurs que les procédures d'inscriptions au chômage continuent d'être perturbées dans les Iles Vierges et à Porto Rico, conséquence des ouragans dans le sud du pays en septembre.

La moyenne des demandes sur quatre semaines s'est en outre établie à 241 500, un recul de 750.

Sur un an, les demandes d'allocations s'inscrivent en baisse de 4,8%.

Cela fait plus de deux ans et demi que les inscriptions hebdomadaires au chômage restent sous la barre symbolique des 300 000. C'est la plus longue période sous ce niveau depuis 1970.

Le gouvernement publie vendredi les chiffres officiels de l'emploi pour novembre. Le taux de chômage devrait rester le même à 4,1%, un plus bas depuis 17 ans. Les créations d'emplois devraient afficher 190 000, selon les analystes, un niveau robuste même s'il faiblit par rapport à octobre, où le chiffre de 261 000 avait été dopé par le contrecoup des ouragans de septembre.