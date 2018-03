Les créations d'emplois dans le privé en hausse aux É.-U.

Le mois dernier, le secteur privé a créé 190 000 nouveaux postes comme s'y attendaient les analystes, après 235 000 en octobre où les créations d'emplois avaient fortement rebondi à la suite de l'impact des ouragans dans le sud du pays.

«Le marché du travail continue de progresser à un rythme solide», a commenté Ahu Yildirmaz, vice-président du département recherches de la firme de fiches de paie ADP.

«Alors que le marché de l'emploi devient de plus en plus étroit et que les salaires augmentent, il va devenir de plus en plus difficile d'attirer des employés qualifiés et de les retenir», a-t-il ajouté.

Pour Mark Zandi, l'économiste en chef de Moody's Analytics qui compile les données d'ADP, «le marché de l'emploi flambe, avec des gains dans toutes les branches d'industries et pour toutes les tailles de compagnies».

«Les seuls secteurs en retrait sont ceux qui sont bouleversés par la technologie, comme le commerce de détail face aux ventes en ligne», a poursuivi l'économiste qui estime que «la menace grandit d'une surchauffe du marché de l'emploi l'année prochaine».

Le gouvernement publie vendredi les chiffres officiels de l'emploi pour novembre. Les analystes prévoient encore de solides créations d'emplois à 190 000 après 261 000 en octobre, un chiffre exceptionnel du au rebond d'activité après le désastre apporté par les ouragans au Texas, en Floride, en Louisiane à la fin de l'été.

Le taux de chômage devrait rester à 4,1%, son plus bas niveau depuis 17 ans.

Selon l'enquête d'ADP qui porte sur le seul secteur privé, ce sont les entreprises de taille moyenne qui ont le plus embauché (99 000 nouveaux postes), suivies par les petites entreprises de moins de 50 salariés (50 000) et par les grandes compagnies de plus de 500 employés (41 000).

Par secteur, celui des services est toujours de très loin celui qui embauche le plus (155 000) mais le secteur manufacturier s'est bien comporté avec 40 000 nouveaux emplois tandis que la construction, qui ralentit avec l'hiver, a supprimé 4000 postes.