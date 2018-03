Fermeture de 30 journaux locaux: une décision «cynique», dit Joly

(OTTAWA) La ministre du Patrimoine Mélanie Joly estime que l'annonce de la fermeture d'une trentaine de journaux et la mise à pied de près de 300 employés, à quelques semaines de Noël, est une « décision cynique » de la part de Postmedia et de Torstar.

Interpellée par le NPD à la Chambre des communes, mardi, 24 heures après cette annonce qui illustre la saignée qui frappe l'industrie de la presse écrite au pays, la ministre Joly s'est dite « choquée » du moment choisi par les deux entreprises pour mettre fin à la publication de plusieurs journaux.

« Je suis choquée de voir que Postmedia et Torstar ont pris ces décisions à peine un mois avant le temps des Fêtes. Bien entendu, mes pensées vont aux employés et aux familles. Ce sont des décisions essentiellement cyniques de la part de Postmedia et Torstar et il revient à ces compagnies de les expliquer. Le gouvernement va continuer de soutenir les médias locaux. Nous investissons 75 millions de dollars par année et nous continuerons à le faire », a déclaré la ministre du Patrimoine aux Communes.

Selon nos informations, le « cynisme » évoqué par Mme Joly découle du fait que PostMedia a affiché des profits pendant ses derniers trimestres, tout en continuant à couper des effectifs dans ses différents médias et à donner certaines primes à ses cadres.

« Signal d'alarme »

Le député néo-démocrate Pierre Nantel s'est montré peu impressionné par les propos de la ministre. « S'il fallait un autre signal d'alarme pour nous réveiller à la crise des médias, nous l'avons entendu hier avec l'annonce de la fermeture d'une trentaine de journaux locaux et la disparition de presque 300 emplois. N'ayez pas l'air surpris, cela fait plusieurs années qu'on en parle et il y a eu plusieurs rapports », a-t-il affirmé.

« Tout le monde a averti la ministre de la crise qui arrivait et nous lui avons proposé des solutions concrètes, clés en main. Le bateau coule et l'orchestre libéral continue de jouer comme si de rien n'était. Il me semble que j'ai déjà vu ce film-là et il ne finissait pas bien », a ajouté M. Nantel.

Dans une transaction qui a suscité beaucoup de réactions, Postmedia et Torstar ont annoncé lundi qu'ils se sont entendus pour s'échanger une quarantaine d'hebdos et de journaux et que cette entente entraînera aussi la fermeture de plus de 30 de ces publications. En tout, environ 300 emplois seront éliminés.

Les quotidiens gratuits Metro Ottawa, Metro Winnipeg, 24 Hours Toronto et 24 Hours Vancouver ainsi que les journaux payants Barrie Examiner, Belleville News, Stittsville News et Quinte West News font partie des publications que Postmedia et Torstar vont fermer au cours.

Même si la transaction n'entraîne aucun déboursé de la part des deux entreprises, le Bureau de la concurrence compte l'examiner.

Le NPD presse le gouvernement Trudeau depuis plusieurs mois afin qu'il adopte des mesures concrètes de manière à aider l'industrie de la presse écrite de plus en plus précaire en raison de la chute brutale des revenus publicitaires, aujourd'hui majoritairement empochés par des géants américains du web comme Facebook et Google.

En mêlée de presse, avant la période de questions, la ministre Joly a affirmé que « plusieurs médias » ont été en mesure de faire « une saine transition » vers le numérique. Ces médias, qu'elle n'a pas nommés, ont donc fait preuve « d'innovation et d'être en mesure d'être profitables ».

Quant aux entreprises de presse qui réclament une aide, la ministre a affirmé qu'il ne revenait pas au gouvernement fédéral de leur montrer la route à suivre. « Ce sont à ces entreprises-là d'expliquer qu'est-ce qu'ils vont faire pour s'assurer de développer leurs nouveaux modèles d'affaires », a-t-elle dit.