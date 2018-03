Les prix des logements poursuivent leur hausse aux É.-U.

Le prix moyen des logements à la vente dans les 20 plus grandes métropoles américaines a progressé de 0,5% en septembre en données corrigées des variations saisonnières, comme en août.

Sur un an, l'augmentation des prix atteint 6,2% pour ces vingt plus grandes villes. C'est le rythme annuel le plus rapide depuis juin 2014.

«Les prix ont augmenté dans la totalité des 20 plus grandes agglomérations sur un an», a commenté David Blitzer, responsable pour cet indicateur à S&P Dow Jones Indices, cité dans le communiqué. «La plupart des indicateurs économiques suggèrent que les prix peuvent encore monter. Le coût des locations comme des maisons à vendre sont en hausse, le ratio entre les locataires et les acheteurs est stable et le taux d'intérêt moyen d'un crédit immobilier sur 30 ans reste en dessous de 4%», a-t-il souligné. De plus, les stocks, avec 3,8 mois de disponibilité, sont encore faibles, favorisant une embellie des prix.

En données brutes, l'indice national est en hausse annuelle de 6,2% et a retrouvé à 195,51 points son pic de 2006 avant la crise immobilière. En revanche, l'indice des 20 plus grandes villes, à 203,50 points, reste encore en dessous du pic.

Parmi les plus fortes hausses du mois figuraient Atlanta à 1,3%, San Francisco à 1,1%, Las Vegas et Tampa à 1%.