Les ventes en gros ont diminué de 1,2% en septembre

Il s'agit de la deuxième baisse en 2017. Des baisses ont été enregistrées dans cinq des sept sous-secteurs, le sous-secteur des articles personnels et ménagers et celui des produits alimentaires, des boissons et du tabac venant en tête.

Exprimées en volume, les ventes en gros ont reculé de 1,1%.

Au troisième trimestre, les ventes en gros exprimées en dollars courants ont augmenté de 1,5%, tandis que les ventes en dollars constants ont augmenté de 2,0%. Dans les deux cas (dollars courants et dollars constants), il s'agissait d'une sixième hausse trimestrielle consécutive.

Le Québec a enregistré la baisse la plus importante parmi toutes les provinces en septembre, ses ventes ayant diminué de 2,4% pour s'établir à 11 milliards de dollars en septembre. Il s'agit de la première baisse en trois mois.

Les ventes ont diminué dans six des sept sous-secteurs, les sous-secteurs des produits alimentaires, des boissons et du tabac (-3,1%) et des machines, du matériel et des fournitures (-5,4%) ayant enregistré les diminutions les plus marquées.