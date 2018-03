Hausse-surprise des inscriptions au chômage aux États-Unis

Le ministère a recensé 249 000 demandes d'allocations chômage en données corrigées des variations saisonnières, une hausse de 10 000 pour la semaine close le 11 novembre.

Les analystes tablaient sur 234 000 nouvelles demandes, soit un repli de 500.

La moyenne des demandes sur quatre semaines s'est établie à 237 750 soit une augmentation de 6500.

Du fait de l'impact des ouragans dans le sud du pays en septembre, «les procédures d'inscriptions au chômage continuent d'être sévèrement perturbées dans les Iles Vierges. À Porto Rico, les capacités à enregistrer les dépôts de demandes se sont améliorées et les retards sont actuellement en voie de traitement», a précisé le ministère.

Sur un an, les demandes d'allocations chômage sont en hausse de 4,2%.

Cela fait plus de deux ans et demi que les inscriptions hebdomadaires au chômage restent sous la barre symbolique des 300 000. C'est la plus longue période sous ce niveau depuis 1970.

Le taux de chômage est tombé à 4,1% en octobre, un plus bas depuis 17 ans.