Les ventes au détail progressent modestement aux É.-U.

L'indice des ventes des détaillants et restaurants a avancé de 0,2% en données corrigées des variations saisonnières, un peu au-dessus des prévisions des analystes, qui étaient de 0,1%.

Sans le secteur automobile, qui a augmenté de 0,7% le mois dernier, l'indice a progressé de 0,1%, alors que les analystes misaient sur une avancée de 0,2%.

Le ministère a révisé en hausse les ventes de septembre, qui ont finalement gagné 1,9% et 1,2% sans le secteur automobile.

Globalement, les ventes au détail, qui ont représenté 486,6 milliards de dollars le mois dernier, sont en progrès de 4,6% sur un an.

Les stations-service ont accusé une chute de 1,2% de leurs ventes ainsi que les magasins de matériaux de construction. Ce sont les seuls secteurs dans le rouge avec les distributeurs en ligne (-0,3%).

Les autres secteurs ont tous enregistré une augmentation de leur chiffre d'affaires à +1,5% pour les magasins d'articles de loisirs et de sports, +0,7% pour l'ameublement, les équipements électroménagers, l'alimentation et pour les bars et restaurants.

Les chiffres des ventes de détail donnent une première idée de l'évolution des dépenses de consommation des ménages, moteur traditionnel de la croissance économique américaine. Mais cet indicateur ne fournit qu'une information partielle dans la mesure où les Américains consomment bien davantage de services.