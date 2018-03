Rebond des créations d'emplois dans le secteur privé aux É.-U.

Le mois dernier, le secteur privé a créé 235 000 nouveaux postes contre 110 000 en septembre (chiffre révisé en baisse) lorsque le sud du pays a été affecté par des ouragans. C'était le plus faible niveau de créations d'emplois dans le secteur privé depuis onze mois.

Pour octobre, les analystes s'attendaient à un rebond un peu moindre à 215 000.

Le gouvernement publie vendredi les chiffres officiels de l'emploi pour octobre qui devraient aussi, selon les analystes, présenter un rebond spectaculaire à cause des ouragans.

Pas moins de 300 000 nouvelles embauches sont attendues alors qu'en septembre l'économie avait détruit 33 000 emplois.

Le taux de chômage devrait s'établir à 4,3%, contre 4,2% le mois d'avant, les analystes anticipant un retour d'effectifs sur le marché du travail faisant un peu grimper le taux de sans-emplois.

Selon l'enquête d'ADP sur le secteur privé seul, ce sont les grands groupes qui ont créé le plus d'emplois (90 000), suivis par les petites entreprises (79 000) et les entreprises de taille moyenne entre 50 et 500 salariés (66 000). Le secteur des services est toujours celui qui embauche le plus, avec 150 000 nouveaux emplois contre 85 000 pour le secteur de la production de biens.

«Le marché de l'emploi demeure sain et les embauches ont rebondi pour afficher une des meilleures performances de l'année», a affirmé Ahu Yildirmaz, vice-président de la firme éditrice de fiches de paie notant que les petites entreprises «avaient bien réagi après l'impact des ouragans Harvey et Irma».

Selon Marc Zandi, l'économiste en chef de Moody's Analytics qui compile les données de l'enquête, «le marché de l'emploi s'est fortement redressé après les ouragans». «La reprise des créations d'emplois dans le secteur du bâtiment montre que les efforts de reconstruction jouent à plein», a-t-il ajouté.