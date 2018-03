Shopify prévoit embaucher jusqu'à 500 personnes à Waterloo

La société technologique d'Ottawa dit avoir l'intention d'ajouter entre 300 et 500 postes à temps plein pour se concentrer sur la croissance de sa plateforme Shopify Plus, qui soutient les détaillants de plus grande taille et plus complexes.

Shopify a précisé qu'elle était prête à ouvrir un nouvel édifice à Waterloo d'ici le premier trimestre de l'an prochain pour s'ajuster à la croissance de son effectif.

Le fournisseur de plateformes en ligne pour petites entreprises a été fondé en 2004 et a depuis connu une telle croissance qu'il compte maintenant plus de 1900 employés, selon son rapport annuel de 2016.

Son action a plongé, plus tôt en octobre, après que l'entreprise a été la cible d'un rapport de l'analyste américain spécialisé dans la vente à découvert Andrew Left, de la firme Citron Research. Selon l'analyste, Shopify est largement surévaluée et elle exploite en fait une combine pour s'enrichir rapidement.

Le chef de la direction de Shopify, Tobias Lutke, a indiqué qu'il répondrait aux accusations de Citron Research lors de la publication des prochains résultats trimestriels de son entreprise.