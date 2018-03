Lightspeed lève un montant record de 207 millions

Menée par la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui y a elle-même investi 170 millions, cette ronde de financement permettra à l'entreprise montréalaise de s'attaquer à de nouveaux marchés, notamment en Europe et en Asie. Investissement Québec, iNovia Capital et la Silicon Valley Bank ont également participé au financement.

Lightspeed fournit à quelque 50 000 petits détaillants et restaurateurs dans une centaine de pays une plateforme automatisant les paiements, la gestion de l'inventaire et le commerce en ligne. Il y a deux ans, la Caisse avait dirigé une opération semblable de financement qui avait rapporté 80 millions. Manifestement, les résultats ont été au rendez-vous.

Le succès de Lightspeed, fondée en 2005, est particulièrement spectaculaire depuis deux ans, alors que l'entreprise a doublé son nombre d'employés, qui atteint aujourd'hui 600. Le volume annuel des transactions traitées par sa plateforme est évalué à 18,7 milliards. Il s'agit de l'entreprise la plus importante au monde dans ce créneau.

Chez Lightspeed, on assure que les clients qui utilisent la plateforme enregistrent une hausse de 20 % de leur chiffre d'affaires dès la première année. LXRandCo, Espace Ricardo et le Marché des Éclusiers comptent parmi ceux qui l'ont adoptée.