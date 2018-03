Bell Canada créera jusqu'à 150 emplois à Fredericton

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant, y voit une bonne nouvelle, estimant que ce centre renforcera le secteur des technologies de l'information et des communications de la province.

Bell Canada est admissible à une aide financière pouvant atteindre 3,6 millions $ de la part d'Opportunités NB.

Cette aide prend la forme de subventions salariales qui sont fondées sur la performance et qui seront seulement versées à l'entreprise une fois que les emplois auront été créés et maintenus pendant au moins un an et qu'une preuve des niveaux de salaires et des emplois aura été fournie.

L'entreprise investit pour sa part 100 000 $ dans l'Institut canadien sur la cybersécurité de l'Université du Nouveau-Brunswick.

Bell emploie actuellement plus de 1500 personnes au Nouveau-Brunswick.