 Washington et Ottawa à couteaux tirés dans le dossier Bombardier 

Delta Air Lines n'a plus l'intention de se procurer des appareils de la C Series fabriqués à Mirabel, a confirmé l'entreprise américaine, hier, lors... »

Dans une cause mettant à l'épreuve l'usage agressif de pénalités commerciales par l'administration Trump, les gouvernements du Canada et du... »

Le litige commercial qui oppose Bombardier et Boeing entamera une étape critique, la semaine prochaine, lorsque les deux rivales se présenteront... »

Si l'issue de la dispute commerciale entre Boeing et Bombardier est encore incertaine, ses conséquences commencent à se faire très concrètes pour... »

Transports

À quelques jours d'une décision de Washington sur la C Series de Bombardier, les plus grands syndicats du Canada et du Royaume-Uni estiment que la... »