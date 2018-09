La superclinique passe-t-elle l'examen?

Sources : ministère de la Santé et des Services sociaux et Services Québec

Centre de services de santé accrédité par le CISSS ou le CIUSSS en fonction de son équipe médicale, de la disponibilité d'installations (radiologie, prélèvements), des horaires d'ouverture avec et sans rendez-vous (12 heures par jour du lundi au vendredi et 8 heures par jour les samedis, dimanches et jours fériés) et d'une bonne intégration avec les autres services de sa région.

C'est un GMF qui fournit, en plus des services habituels, des services de première ligne accrus pour les besoins semi-urgents et les besoins urgents simples. Ainsi, une personne qui a une condition médicale non prioritaire peut obtenir une consultation médicale dans un court délai plutôt que d'avoir recours aux services d'urgence d'un centre hospitalier. En plus des services offerts dans les GMF, les supercliniques doivent offrir des consultations aux personnes n'ayant pas de médecin de famille ou étant inscrites dans un autre GMF, être ouvertes 7 jours sur 7 et 12 heures par jour, permettre la prise d'un rendez-vous le jour même, jusqu'à 3 heures avant la fermeture, ainsi que donner accès à un centre de prélèvements public, à un laboratoire d'imagerie médicale ou à des services spécialisés. Le Programme de désignation réseau pour les groupes de médecine de famille, duquel découle la création des supercliniques (GMF-Réseau), a débuté le 28 avril 2016.

Groupe de médecine de famille. Groupe de médecins qui travaillent ensemble dans une clinique médicale, une unité de médecine familiale (UMF) ou un centre local de services communautaires (CLSC). Chaque médecin s'occupe de ses propres patients, et est donc responsable de leur suivi. Tous les médecins du GMF ont toutefois accès à l'ensemble des dossiers médicaux et peuvent donc recevoir des patients d'autres médecins. Les GMF sont ouverts le soir et, dans certains cas, la fin de semaine. Le nombre de plages horaires en soirée et la fin de semaine est déterminé en fonction du nombre de patients inscrits au GMF. Les GMF existent depuis mai 2001.

L'hôpital Charles-Le Moyne réoriente entre 10 000 et 12 000 patients par année depuis deux ans vers la superclinique située en face. « Ce n'est pas notre intention, mais si on fermait demain matin, la pression sur les urgences de Charles-Le Moyne serait intenable », soutient ce médecin qui pratique aux deux endroits.

Or, ces patients sans médecin de famille sont ces mêmes personnes qui se tournent en désespoir de cause vers les urgences lorsqu'ils ont un problème de santé mineur.

En d'autres mots, la superclinique Pierre-Boucher - et c'est loin d'être unique à cet établissement - voit moins de patients « non inscrits » (aussi appelés orphelins) que lorsqu'elle était une simple clinique réseau.

Cette année, la Montérégie-Est - territoire englobant l'hôpital Pierre-Boucher et la superclinique du même nom - a obtenu neuf « PREM ». Ces nouveaux médecins sont orientés principalement vers l'hôpital qui a des besoins criants aux urgences, en gériatrie, en soins à domicile, explique le D r Berdnikoff. « Notre seule chance d'en avoir, c'est que ces médecins soient autorisés à avoir une pratique mixte - à savoir qu'ils puissent travailler à l'hôpital et au service d'urgence de la superclinique », avance-t-il.

« Avec plus de médecins, je pourrais voir le double, même le triple de patients transférés des urgences. Je n'ai pas besoin de primes et de bonis, j'ai besoin de bras. » - D r André Berdnikoff

Cela signifie qu'en plus des services offerts par les GMF, elles doivent offrir des consultations aux personnes qui n'ont pas de médecin de famille ou qui sont inscrites dans un autre GMF. Elles doivent être ouvertes 7 jours sur 7 et 12 heures par jour.

Pour chaque patient P4-P5, l'heure à laquelle il a franchi le triage des urgences et son diagnostic provisoire y sont inscrits. Ce jour-là, il y a des cas d'otite et beaucoup de cas de douleurs abdominales et de possibles fractures mineures.

Il était un peu passé 9 h. Une fois à la superclinique, on lui a donné rendez-vous à 13 h 25. Il a pu rentrer chez lui en attendant son tour. Par la suite, en moins de deux heures, il avait fait une radiographie - lue rapidement par un radiologiste - et vu un médecin. Il a obtenu un billet d'arrêt de travail et un rendez-vous de relance.

La Dre Hélène Boyer hait le terme « superclinique ».

« Les libéraux en campagne électorale présentent cela comme un cadeau - quelque chose de super - alors que ce n'est pas un cadeau du tout, lâche la médecin de famille. Les supercliniques sont en train de détruire d'excellents GMF [groupes de médecine de famille]. »

La Dre Boyer est directrice médicale du GMF Saint-Louis-du-Parc situé dans le CLSC du même nom, à Montréal. Et elle est découragée.

Depuis trois ans, trois médecins ont quitté son GMF (dont deux départs à la retraite). Un quatrième prendra sa retraite au printemps prochain. À lui seul, ce dernier suit 2000 patients, dont beaucoup de personnes vulnérables.

Or, ces médecins ne sont pas remplacés. Et ceux qui restent ne suffisent plus à la tâche.

« J'ai plus de 3500 patients - certains suivis depuis 40 ans ici - à qui je dois dire : désolée, mais vous allez devoir aller ailleurs. » - La Dre Hélène Boyer

« Certains s'effondrent en larmes à mon bureau. Ils se sentent abandonnés, poursuit la Dre Boyer. Et au ministère de la Santé, on me répond : mettez-les sur les guichets [d'accès à un médecin de famille]. Avec nos supercliniques, on va les vider, les guichets. Bien voyons donc, c'est une aberration ! »

Les 9 médecins restants suivent 17 000 patients, dont certains nécessitent des soins à domicile ou encore des soins palliatifs. Ils ne peuvent pas en prendre en charge davantage. Des patients du GMF ont d'ailleurs lancé une pétition électronique adressée au ministère de la Santé pour que le médecin qui prend sa retraite au printemps prochain soit remplacé.

DÉPLACEMENT DE RESSOURCES

« J'en connais plusieurs jeunes médecins qui seraient prêts à venir travailler en CLSC, mais le ministère de la Santé, qui élabore les plans régionaux d'effectifs médicaux [PREM], privilégie les supercliniques », dénonce la Dre Boyer.

Les ressources médicales ont été déplacées vers les supercliniques afin que le gouvernement sortant atteigne sa cible d'en ouvrir 50, soutient également la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ).

« C'est clair que le ministre [sortant Gaétan Barrette] est intervenu beaucoup pour diriger les effectifs vers certains secteurs, que ce soit dans les supercliniques ou dans certains hôpitaux », dit le président de la FMOQ, le Dr Louis Godin.

« Il s'est fait beaucoup de politique depuis trois ou quatre ans dans l'attribution des ressources. » - Le Dr Louis Godin, président de la FMOQ

La FMOQ ne s'oppose pas au principe des supercliniques. Mais elle trouve le cadre trop rigide.

Dès le départ, plusieurs cliniques réseau étaient réticentes à devenir des supercliniques, notamment en raison de l'obligation d'être ouvertes les samedis et dimanches soir. Le ministre de la Santé sortant, Gaétan Barrette, leur a donné un ultimatum pour décider si elles deviendraient ou non des supercliniques, sous peine de voir leurs subventions diminuer. Plusieurs ont fermé depuis.

« On avait le gun sur la tempe, décrit à La Presse le Dr Luc Lasalle, directeur médical de la Polyclinique Pierre-Le Gardeur - une clinique réseau transformée en superclinique l'an dernier. On devenait une superclinique ou on perdait notre financement. J'aurais été obligé de mettre plusieurs employés à la porte, du monde qui travaille chez nous depuis 12 ans, à un mois de Noël. »

Le Dr Lasalle affirme que les heures étendues les week-ends, c'est de la « poudre aux yeux ». « On voit moins de patients qu'avant, insiste-t-il. On a demandé une dérogation au Ministère en faisant la preuve qu'on arrive à voir de 70 à 90 patients de jour avec une équipe motivée [deux médecins, huit heures par jour les samedis et dimanches], mais le ministre Barrette a refusé et préfère qu'on voie de 45 à 60 patients pour couvrir la plage horaire étendue [un médecin, douze heures les samedis et dimanches]. » Le médecin souligne que les supercliniques de Laval ont obtenu une telle dérogation. « On demande juste la chance de lui faire la preuve de notre efficacité », conclut le Dr Lasalle.

***

AUTRES CRITIQUES

PAS DE DONNÉES PROBANTES

« On a démontré qu'il y a 75 000 visites de moins à l'urgence pour des problèmes de faible intensité depuis le début des supercliniques », a déclaré le premier ministre Philippe Couillard, en début de campagne électorale. Cette relation de cause à effet a fait bondir la chercheuse Roxane Borgès Da Silva. « C'est impossible d'en arriver à cette conclusion sans faire une étude robuste avec des données complètes sur une longue période de temps en enlevant les possibilités de variations dues à d'autres variables. Ça prend un expert indépendant pour en faire une analyse réelle », explique la professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal.

ON NE RÈGLE RIEN

« On dit souvent que ça va désengorger les urgences, mais si on ne modifie pas notre façon de travailler, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas vraiment en équipe multidisciplinaire, qu'on n'intègre pas les services, qu'on ne rend pas les patients responsables de leur santé, qu'on ne travaille pas sur le surdiagnostic, la surprescription, les déterminants de la santé, on ne règle rien, plaide le Dr Hugo Viens, président de l'Association médicale du Québec. On va seulement transférer l'attente dans les urgences aux supercliniques. On va multiplier les actes. Les médecins vont trouver le moyen d'être plus rémunérés encore et ça va coûter plus cher à l'État sans qu'on ait nécessairement amélioré les services. »

PAS SOUMIS AU RÉGIME DE PLAINTES

« Si c'était vraiment la solution pour désengorger l'urgence, il y aurait bien plus que 75 000 visites de moins [de P4-P5] par année. Ce n'est rien, 75 000 par rapport au presque 2 millions de patients ambulatoires par année », lance Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades, qui conteste d'ailleurs les chiffres du gouvernement sortant et parle plutôt de 40 000 visites de moins l'an dernier. Par ailleurs, M. Brunet déplore que les supercliniques ne soient pas soumises au Régime d'examen des plaintes du réseau de la santé et des services sociaux.