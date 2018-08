Travaux d'urgence sur la façade de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont

Des analyses des façades de l'immense pavillon Maisonneuve ayant révélé d'importantes faiblesses attribuables à l'âge avancé du bâtiment, des clôtures métalliques seront installées dès jeudi pour littéralement envelopper l'édifice de 12 étages et empêcher que des briques se détachent et tombent jusqu'au sol.

Le ministre de la Santé Gaétan Barrette a annoncé le 2 mars dernier un investissement monstre de 1,8 milliard pour Maisonneuve-Rosemont, l'un des plus gros hôpitaux du Québec, mais également l'un des plus mal en point. Les problèmes de chaleur et d'humidité à l'intérieur du bâtiment ont été souvent décriés. L'hôpital avait aussi fait l'objet en 2017 d'un rapport dévastateur du Protecteur du citoyen.

Les travaux de rénovation pourraient durer jusqu'à une décennie - le bâtiment principal, caractéristique par sa forme en croix, sera vraisemblablement démoli.

Selon Yvan Gendron, président-directeur-général du CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal, dont fait partie l'hôpital, les problèmes de façade étaient connus au moment de l'annonce de cet hiver. Cette information a été confirmée par Québec.

C'est toutefois des analyses faites au cours des dernières semaines qui ont accéléré la décision de la direction. D'immenses fissures sur toute la hauteur du bâtiment ont été observées, si bien qu'il a été jugé nécessaire de prendre des mesures de mitigation le plus rapidement possible.

Les employés du CIUSSS ont reçu mardi un message les avisant des travaux qui s'amorceront jeudi et qui dureront au moins huit semaines.

«En aucun temps, il n'y aura réduction, d'annulation ou de déplacement des services, a assuré M. Gendron. Et il n'y aura aucun danger pour le personnel et les patients qui voudront entrer et sortir de l'hôpital.» Le PDG du CIUSSS a aussi assuré qu'il n'y a pas davantage de risque de chute de matériaux sur des passants.

L'installation de ces clôtures métalliques coûtera environ 1 million de dollars. Cette mesure de mitigation a été préférée à l'idée de remplacer toutes les briques de l'hôpital, une opération dont la facture se serait élevée à quelque 48 millions et qui aurait été à recommencer si la bâtisse est démolie comme prévu.

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUSSS (CSN) a pour sa part indiqué avoir porté plainte au cours des derniers mois devant l'état de décrépitude de la façade. La nouvelle de l'installation des clôtures a donc été accueillie positivement.