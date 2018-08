Une juge autorise le gavage, si requis, d'une jeune anorexique

Inquiets de l'état de la jeune femme dont ils estimaient la vie menacée, le CIUSSS de la Capitale-Nationale et le CHU de Québec ont demandé l'intervention du tribunal.

Selon les établissements de soins, son poids continuait de baisser, ayant même atteint un plancher de 32 kilogrammes.

Cet état avait causé d'autres problèmes, notamment au niveau de son coeur.

La jeune femme, elle, refusait de façon catégorique d'être alimentée et selon son psychiatre, ne reconnaissait pas la gravité de son état de santé.

Elle était soignée depuis 2012 en raison de son anorexie. Elle avait dû être hospitalisée à de nombreuses reprises et avait même été traitée dans le passé par électro-chocs.

Par jugement rendu à la mi-juillet, devant la situation alarmante décrite par les médecins, une juge de la Cour supérieure a autorisé les établissements de santé à passer outre au refus de la jeune femme et de lui administrer divers soins.

Parmi ceux-ci, ont été permis des soins en lien avec son alimentation et son hydratation, incluant notamment le recours à des solutés et à du gavage, si requis, et l'administration de tranquillisants.

Le jugement vaut pour deux mois.