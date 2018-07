 Opioïdes: le Nouveau-Brunswick songe à poursuivre l'industrie pharmaceutique 

Agrandir

Selon le ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, certaines données semblent indiquer que les sociétés et les distributeurs de produits pharmaceutiques pourraient avoir participé à des activités qui ont mené à la crise des opioïdes, notamment par de la publicité trompeuse et par des fausses déclarations concernant l'efficacité de ces médicaments et la dépendance qu'ils entraînent.

PHOTO FOURNIE PAR LE COMTÉ DE CUYAHOGA, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE