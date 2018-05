Voler pour sauver des vies

*181,4 millions ont été versés par le ministère de la Santé de l'Ontario et 4 millions ont été octroyés par le Réseau Trillium pour le don de vie - un organisme gouvernemental provincial sans but lucratif - pour le transport d'organes et d'équipe médicale de transplantation.

« Chose certaine, quand tu es coincé dans une ambulance avec un patient qui est en train de mourir au bout de son sang et que tu es pris dans la congestion routière et que l'hôpital est encore loin, tu te sens complètement impuissant. On ne voudrait pas revenir en arrière, à l'époque où on n'avait pas d'hélicoptères. » - Le D r Homer Tien, médecin en chef d'Ornge

Le programme a coûté 185 millions* aux contribuables en 2017 (essentiellement des coûts fixes d'entretien de la flotte et des salaires). La province possède 10 hélicoptères (le modèle dernier cri vaut 14 millions, ce qui inclut le coût de l'équipement de soins critiques installé à bord) et en loue deux autres. Au total, 12 appareils desservent donc la province. À titre indicatif, le tarif moyen facturé pour l'utilisation d'un hélicoptère pour les transports de patients qui ne sont pas résidants de l'Ontario est de 4980 $ l'heure.

Ornge possède aussi des avions-ambulances (pour les déplacements sur une distance de plus de 250 km vers l'hôpital receveur) et des ambulances terrestres aménagées pour les soins critiques. Au total, 20 100 transports de patients par hélicoptère, par avion et par ambulance terrestre ont été réalisés à partir de 11 bases partout dans la province l'an dernier.

Seulement l'an dernier, Ornge a transporté 2318 patients par hélicoptère à l'un des 12 centres de traumatologie majeurs de l'Ontario. C'est sans compter les transferts de patients interétablissements pour d'autres cas urgents (mais non trauma) et le transport d'équipes médicales de dons d'organes.

Deux adultes et six enfants ont été grièvement blessés dans un accident impliquant une camionnette avec plusieurs enfants à bord et un autocar rempli d'adolescents qui rentraient d'une journée de ski.

Pas plus tard qu'en février, ses collègues et lui ont vécu une situation plus complexe dans la même municipalité - Collingwood -, où leur intervention rapide a contribué à sauver de jeunes vies.

Le patient reprend connaissance dans l'hélico. Il répète sans cesse « Où suis-je ? » et « Combien ça va me coûter ? ». « C'est gratuit pour les résidants de la province », lui répondent patiemment - et à de nombreuses reprises - les ambulanciers.

À 15 h, l'hélicoptère repart en direction de Toronto. Dans l'appareil, l'ambulancier Zanon administre des narcotiques au patient et du Gravol pour l'empêcher de vomir. Sa collègue note dans un ordinateur tous les soins prodigués au fur et à mesure.

Et le temps presse. Dans les cas d'AVC, d'infarctus et de traumatismes graves, le temps de réponse est crucial pour améliorer les chances de survie du patient ou encore minimiser les conséquences des traumatismes. En effet, en traumatologie adulte, l'élément qui a le plus d'impact sur la survie d'un patient est le transport vers un centre de traumatologie tertiaire.

Une fois l'accord des pilotes reçu, un répartiteur d'Ornge fournit aux techniciens ambulanciers paramédicaux en soins critiques Peter Zanon et Jodi Earle les premiers détails sur le patient : traumatismes multiples, homme de 35 ans, chute de 10 pi d'un toit, trouvé au sol inconscient, blessures à la tête et au bassin.

« Si on le sait, veut veut pas, on est humains. On va se mettre à penser à notre propre famille et ça va influencer notre décision, raconte le pilote Michel Bouley. Or, comme pilote, on ne doit prendre aucun risque. »

Avions : 51 % (Pour les plus longues distances - plus de 250 km de l'hôpital receveur)

À l'heure actuelle au Québec, en cas d'accident grave en région rurale, le temps de transport peut s'avérer très long et même dépasser largement l'heure critique - la fameuse golden hour, soit l'heure maximale qui doit s'écouler entre le traumatisme et l'arrivée du patient dans un centre de traumatologie tertiaire (ultraspécialisé), déplore le Dr David Mulder.

L'un d'eux a presque été décapité par une machine agricole. Il a une lacération profonde qui part de l'aisselle et monte jusqu'au cou. Plusieurs nerfs ont été déchirés. Le jeune patient n'a pas de pouls dans le bras. « À l'hôpital du Haut-Richelieu, à Saint-Jean, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, décrit le Dr Khwaja. C'est clair que c'était un cas de transfert dans un centre de traumatologie. Disons que ç'aurait été plus catastrophique s'il avait saigné beaucoup. » Le chirurgien passera les trois heures suivantes à opérer le jeune agriculteur pour sauver son bras.

Le sort de la patiente aurait-il été différent avec un transfert par hélicoptère ? « Lorsqu'un patient a une lésion traumatique intracérébrale, chaque minute qui passe diminue les chances de survie. Il faut l'opérer le plus vite possible », explique le Dr Khwaja.

L'hôpital local n'étant pas équipé pour un cas de trauma grave, la patiente est alors envoyée par ambulance à l'hôpital de Valleyfield, situé à environ 25 minutes de route. Là-bas, l'urgentologue lui fait passer une échographie et découvre du liquide libre dans l'abdomen. Le chirurgien général de garde choisit de l'opérer puisqu'il suspecte une hémorragie abdominale interne. Or, ce ne sera finalement pas le cas (le liquide était de l'ascite - un liquide libre que l'échographie réalisée au chevet d'un patient instable ne peut discerner d'un saignement dans l'abdomen). Le chirurgien a fait le bon choix dans les circonstances, nous dira le chef de l'équipe de traumatologie de l'HGM plus tard ce soir-là, même si ça a retardé le transfert.

C'est ici que sont envoyés tous les cas de trauma graves ou complexes qui surviennent au sud de l'autoroute 40 à Montréal, en Montérégie et dans le Nord-du-Québec. L'HGM est l'un des trois centres de soins tertiaires (ultraspécialisés) en traumatologie pour adultes du Québec. Et l'un des plus fréquentés au pays.

Au Québec, il n'existe pas de service ambulancier héliporté intégré au système de santé comme en Ontario, mais le gouvernement étudie la question, selon nos informations.

UNE PROMESSE ÉLECTORALE DE... 2012

Le Québec est venu bien près de se doter d'un service ambulancier héliporté en 2012. Une semaine avant l'élection, l'ancien premier ministre Jean Charest avait promis 15 millions pour mettre en place un tel service. Mais c'est le Parti québécois qui a été porté au pouvoir. Et même quand les libéraux ont été réélus 18 mois plus tard, le projet est demeuré sur une tablette.

QUÉBEC RÉFLÉCHIT À LA QUESTION

Québec se dit « en réflexion » sur la question. « L'équation vie sauvée = hélicoptère n'est pas toujours si directe que ça ; par contre, ça peut aider », dit le ministre de la Santé Gaétan Barrette en entrevue à La Presse. « C'est un système intéressant. On le regarde, mais on n'est pas rendu là [à l'implanter], poursuit le ministre. C'est une question de coût et actuellement, on considère que pour la grande majorité, sinon la quasi-totalité des situations, l'hélicoptère n'aurait pas nécessairement fait une différence. » Concernant le transfert par hélicoptère de patients d'un hôpital à un autre, le ministre doute que « ça en vaille la dépense ».

UN SERVICE PRIVÉ PAS INTÉGRÉ AU SYSTÈME

L'Ontario a été la première province canadienne à se doter d'un système public de transport médical héliporté, il y a 40 ans. Au Québec, une entreprise privée - Airmedic - offre des services médicaux héliportés, mais il faut être membre pour en bénéficier, sauf si la demande émane du gouvernement. Le coût d'un sauvetage aérien par Airmedic peut osciller entre 2500 et 5000 $. Leurs services ne sont pas intégrés au système de santé. « Régulièrement, Airmedic nous dépanne dans les zones plus rurales où il n'y a pas de piste d'atterrissage, par exemple, dans les communautés autochtones », explique le ministre Barrette. Évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ) - le seul programme officiellement reconnu par le gouvernement québécois - n'a pas de volet héliporté. La flotte comprend deux Challenger 601 et deux Dash-8, en plus de King Air 100 (d'un opérateur privé sous contrat).

ET SI C'ÉTAIT ARRIVÉ À VICTORIAVILLE ?

La tragédie qui a frappé l'équipe des Broncos de Humboldt en Saskatchewan a ramené le sujet dans l'actualité au Québec. Trois hélicoptères du service ambulancier aérien - baptisé STARS dans l'Ouest canadien - ont été déployés sur le lieu de l'accident d'autocar qui a fait 16 morts et 13 blessés. « Comment le Québec réagirait-il à un accident semblable à Victoriaville ou ailleurs ? », a demandé le Dr David Mulder, chirurgien émérite aujourd'hui à la retraite connu pour avoir été longtemps le médecin officiel du Canadien de Montréal, dans une lettre envoyée aux médias après le drame. Aux yeux de l'ex-chirurgien en chef de l'Hôpital général de Montréal, dont le centre de traumatologie porte aujourd'hui le nom, l'égalité des soins et des chances de survie pour tous les Québécois, qu'ils habitent en milieu rural ou urbain, passe par l'implantation d'un service ambulancier héliporté.

PIÈCE MANQUANTE

Médecin québécois qui travaille aujourd'hui en Ontario, le Dr Samuel Vaillancourt affirme qu'avec la situation géographique du Québec, un service ambulancier héliporté est « crucial ». « Même s'il n'est pas parfait, le système des soins d'urgence en Ontario fonctionne de manière plus cohérente qu'au Québec », décrit l'urgentologue dans un hôpital universitaire torontois. Le Québec a fait un excellent travail pour organiser les soins de traumatologie dans la province, affirme-t-il, mais il manque une grosse pièce du casse-tête : le transport. « C'est impossible d'avoir un excellent système de traumatologie sans système de transport », conclut le Dr Vaillancourt, qui a fait une maîtrise en administration de la santé à Harvard.

AMBULANCIERS SPÉCIALISÉS À FORMER

« Je crois que votre plus grand défi au Québec - encore plus que de se procurer les hélicoptères -, ce sera de fournir aux ambulanciers la formation de pointe nécessaire pour qu'ils puissent faire le transport des patients dans un état critique sans avoir besoin d'un médecin et d'une infirmière à bord de l'hélicoptère », explique le Dr Alun Ackery, urgentologue et chef d'équipe de traumatologie de l'hôpital St. Michael's à Toronto. Montréal a déjà une petite unité spéciale composée de « super ambulanciers » - des techniciens ambulanciers paramédicaux en soins avancés - qui peuvent administrer beaucoup plus de médicaments que des techniciens ambulanciers paramédicaux en soins primaires (25 comparativement à 6) et prodiguer des soins plus complexes (intubation endotrachéale, perfusions intraosseuses, etc.), souligne le chef aux opérations d'Urgences-santé Stéphane Smith. Après l'obtention de leur technique, ces « super ambulanciers » suivent une formation universitaire de deux ans. « Au Québec, on n'est pas si loin des ambulanciers paramédicaux en soins critiques de l'Ontario. On va s'y rendre un jour », croit M. Smith.

ET DES HÉLIPORTS À CONSTRUIRE

En Ontario, les centres de traumatologie ont tous des héliports (ceux de Sunnybrook et de St. Michael's - des hôpitaux au centre-ville de Toronto - sont situés sur le toit). Les hôpitaux régionaux aussi. Parfois, il s'agit simplement d'un espace réservé dans le stationnement avec un gros H inscrit dessus. Au Québec, seuls trois établissements disposent d'héliports certifiés : Sacré-Coeur (Montréal), CHUS (Sherbrooke) et Chicoutimi, selon des informations fournies par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Certains autres (deux ou trois) ont déjà eu des héliports, mais ils ne sont plus en fonction pour diverses raisons (besoin d'espace pour des constructions, rénovations majeures requises et autres), nous a répondu par courriel une porte-parole du Ministère.

PAS POUR LA MÉTROPOLE

À Toronto, bien que la base du service ambulancier héliporté - baptisé Ornge - soit située à l'aéroport du centre-ville, le service ne s'adresse pas à la population de la métropole. En ville, l'ambulance terrestre demeure le moyen de transport d'urgence le plus rapide. L'hélicoptère devient la meilleure option lorsque le patient est à plus de 30 minutes de distance en voiture d'un centre de traumatologie, explique le Dr Homer Tien, médecin en chef d'Ornge.

RECOMMANDÉ PAR LES MÉDECINS D'URGENCE DU QUÉBEC

Au terme d'une analyse commune réalisée en 2006, l'Association des médecins d'urgence du Québec et l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec ont recommandé l'implantation d'un système public de transport héliporté en vertu de critères bien précis. Le transport héliporté pourrait améliorer l'accessibilité aux services médicaux spécialisés s'il est utilisé pour des transports bien ciblés qui nécessitent un déplacement sur une distance comprise entre 80 et 240 km de l'hôpital receveur ou un temps de transport par voie terrestre de plus de 30 minutes, et s'il est intégré à l'intérieur d'un réseau préhospitalier bien organisé, ont-elles conclu. Il est préférable d'utiliser le transport aérien avec ailes fixes pour les distances au-delà de 240 km, soulignent-elles. C'est d'ailleurs ce qu'offre déjà le programme EVAQ (Évacuation aéromédicale du Québec) - qui dessert les régions éloignées comme le Nord-du-Québec.