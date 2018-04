La CAQ est en faveur d'hôpitaux privés, croit Gaétan Barrette

M. Barrette, qui était lui-même candidat de la CAQ en 2012, avant de se faire élire sous la bannière libérale à l'élection de 2014, a rappelé jeudi à sa sortie de l'étude des crédits en santé qu'il avait eu ce débat à la CAQ à l'époque et que l'on souhaitait «avoir des hôpitaux lucratifs.» Le ministre de la Santé affirme qu'il s'était opposé à l'idée à l'époque.

«C'était une position qui était défendue très fortement par Éric Caire. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions qui se font dans la région de Québec (...) sur la privatisation en santé et je sais de source sure, donc d'une personne qui a eu ce genre de conversation-là, que M. Caire est encore en faveur d'hôpitaux privés», a dit le ministre de la Santé.

«Québec est une ville sociable où les gens se rencontrent. Compte tenu qu'il y a une densité populationnelle qui est très [parlementaire], il y a beaucoup de sujets de conversation qui sont [politiques]. Ça fini par arriver à nos oreilles», a-t-il ajouté.

Au moment de mettre en ligne, Éric Caire n'était pas disponible pour commenter les allégations du ministre Barrette. À la CAQ, on a toutefois affirmé sans détour «qu'on n'ouvrira pas des hôpitaux privés», poursuivant que le parti fera connaître ses positions en santé «en temps et lieu».

En 2012, la formation politique de François Legault avait pris l'engagement de créer à Québec un projet pilote sur la mixité public-privé en santé, afin de permettre à des médecins d'exercer au privé après avoir accompli un certain nombre d'heures dans un établissement public.

Le ton monte

L'étude des crédits du ministère de la Santé, qui a débuté jeudi à l'Assemblée nationale et qui se poursuivra au cours des prochains jours, a été le théâtre d'échanges corsés entre le ministre de la Santé et ses vis-à-vis de l'opposition, la péquiste Diane Lamarre et le caquiste François Paradis.

Mme Lamarre a longuement questionné M. Barrette sur l'épuisement des professionnels du réseau de la santé. Dans ses questions, la députée du Parti québécois a fait un parallèle entre une augmentation de 60 millions d'assurances salaire, qui a été versé cette année, aux conséquences de la réforme du ministre de la Santé sur le réseau.

De son côté, M. Paradis a déploré que le temps d'attente pour la prise en charge d'un patient qui souhaite obtenir un médecin de famille dépasse toujours les cibles prévues, selon les statistiques qu'il livrait.

À quelques reprises, Gaétan Barrette a martelé que les questions de ses adversaires s'apparentaient davantage à «des commentaires éditoriaux» qu'à de véritables questions, puis a affirmé que le député caquiste utilisait «des chiffres fallacieux pour faire des gains politiques.»

«Ce qui est désagréable en politique, c'est quand on agrémente les chiffres. (...) On va mettre les pendules à l'heure et on va lettre les yeux de notre collègue devant les bons trous», a dit à un moment M. Barrette.