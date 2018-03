Ottawa limitera l'alcool dans les boissons sucrées

Santé Canada se penchera sur l'avenir de la vente des boissons sucrées fortement alcoolisées comme le FCKD UP et le Four Loko. La ministre de la Santé du Canada annoncera lundi qu'Ottawa s'engage à limiter la teneur en alcool ou le format de ces boissons mélangées.

La ministre de la Santé, Ginette Petitpas Taylor, reconnaît que ce genre de boissons vendues en portions individuelles « encouragent la consommation excessive » et a « demandé à Santé Canada de prendre immédiatement des mesures [...] pour réduire le risque que ces produits présentent pour la santé et la sécurité des Canadiens », peut-on lire dans l'annonce qui sera faite demain. Ainsi, la ministre entend modifier le Règlement sur les aliments et les drogues et souhaite limiter la concentration en alcool dans les boissons sucrées, soit en réduisant la taille de la canette, soit en établissant une limite au ratio alcool/sucre dans ces boissons mélangées.

Une telle modification nécessite un processus consultatif de 45 jours. D'ici là, la ministre « s'attend à ce que l'industrie propose également des mesures provisoires pour aider [son ministère] à assurer la sécurité des jeunes Canadiens ».

« La ministre a demandé à Santé Canada d'organiser rapidement une rencontre avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour discuter de publicité, de commercialisation et d'étiquetage afin de réduire les risques associés à ces produits », a ajouté son attaché de presse, Thierry Bélair.

Le 1er mars dernier, Athéna Gervais a été retrouvée sans vie derrière son école secondaire de Laval après avoir consommé deux canettes de FCKD UP, une boisson sucrée à 11,9 % d'alcool.

Lundi, le NPD entendait demander au comité de la santé de la Chambre des communes de se pencher de toute urgence sur la vente de ces boissons prémélangées. Finalement, Ottawa bouge avant même le dépôt de la motion que devait faire le député néo-démocrate Alexandre Boulerice.

Depuis la mort de la jeune fille, le gouvernement du Québec a annoncé son intention d'interdire la vente de ces boissons sucrées à haute teneur en alcool dans les dépanneurs et les épiceries, laissant la Société des alcools du Québec (SAQ) comme seul vendeur autorisé. Québec implorait du même coup Ottawa et Santé Canada de resserrer la réglementation s'appliquant à ces boissons, la responsabilité étant partagée entre les paliers de gouvernements.