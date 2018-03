Les médecins spécialistes souhaitent rétablir le «lien de confiance»

Le tandem Francoeur-Bouchard a souligné à maintes reprises, hier, que les négociations avaient été complexes et mal comprises dans la population. Il s'agissait de leur première sortie publique depuis l'annonce de l'entente de principe entre les médecins spécialistes et le gouvernement, le 9 février dernier.

La priorité de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) a toujours été d'améliorer les conditions de pratique des médecins, dans le but d'avoir un effet « direct et positif » sur les soins aux patients, a expliqué sa présidente, la Dre Francoeur.

La Dre Francoeur a déploré les « attaques acerbes » dont ont été victimes ses membres ces derniers temps.

« Le lien de confiance semble s'effriter. [...] Ce lien de confiance est précieux pour nous et pour vous. Il ne doit jamais être remis en question, peu importe », a dit la Dre Diane Francoeur.

« Les médecins spécialistes du Québec sont des professionnels compétents, intègres, formés selon les plus hauts standards nord-américains et qui se dévouent pour prodiguer les meilleurs soins à leurs patients », a poursuivi la Dre Francoeur.

La Dre Francoeur - qui avait accusé les médias d'écrire des « fake news » avant de s'excuser - a décoché au passage une flèche au Conseil du trésor.

« Il s'est dit et écrit beaucoup de choses depuis l'annonce de notre entente de principe avec le gouvernement, le 9 février dernier, a dit d'entrée de jeu la Dre Francoeur. Le Conseil du trésor a ensuite tenté d'expliquer l'entente, mais sa présentation n'a pas permis de clarifier la situation ni auprès des journalistes ni auprès de la population. »

« Cette entente n'est pas simple à comprendre », concède-t-elle. Ainsi, ce n'est pas un chèque de 50 000 $ que chaque médecin spécialiste recevra en moyenne ces prochains mois, comme ce qui avait circulé au départ, mais bien de 25 000 $. Ce chèque est versé pour combler la partie rétroactive de l'entente débutant le 1er avril 2017. La somme correspond à une hausse de 5,2 % de leur rémunération (250 millions répartis entre les 10 000 médecins spécialistes), a expliqué pour sa part Me Sylvain Bellavance, directeur de la négociation pour la FMSQ, à la suite d'une question de La Presse.

UNE HAUSSE CRITIQUÉE

De son côté, l'ancien premier ministre du Québec Lucien Bouchard - qui a agi comme conseiller spécial pour la FMSQ dans le dossier - a affirmé avoir bon espoir que le lien de confiance entre les Québécois et leurs médecins spécialistes se reconstruira.

« Cette relation, n'oublions pas, a été, et devrait toujours être, un fondement de la cohésion sociale d'une société, ce qu'il faut rétablir. [On vit] un passage difficile, un débat controversé, mais regardons vers l'avenir. L'avenir va être meilleur », a dit Lucien Bouchard.

L'entente va « insuffler un nouvel esprit de coopération, de respect, de confiance à l'intérieur du réseau [de la santé] », a poursuivi Me Bouchard.

Ces dernières semaines, plusieurs voix se sont élevées dans la population - et même au sein du corps médical - pour critiquer la hausse. Plusieurs centaines de médecins - dont 260 médecins spécialistes - ont signé la pétition lancée par le groupe Médecins québécois pour un régime public réclamant que leur hausse salariale soit plutôt redistribuée afin d'assurer « des services en santé dignes à la population du Québec ».

M. Bouchard y voit un « paradoxe » puisque « d'énormes concessions monétaires » ont été effectuées, insiste-t-il. Son mandat était d'améliorer les conditions de pratique et les mesures d'accessibilité pour les patients, a-t-il dit, et non pas d'aller chercher une nouvelle hausse de rémunération.

« Tandis que les adjectifs utilisés pour qualifier la portée financière de cette entente font état d'augmentations faramineuses ou de hausses stratosphériques et que l'on accuse les médecins spécialistes de faire preuve d'une gloutonnerie abyssale ou d'être des adorateurs du veau d'or public, la réalité est tout autre et démontre l'ampleur des concessions financières qui ont été effectuées », a ajouté pour sa part le directeur des affaires juridiques et de la négociation de la FMSQ, Me Sylvain Bellavance.

GUERRE DE CHIFFRES

Le Conseil du trésor parle d'une hausse récurrente de la rémunération globale de 11,2 % sur 8 ans, à laquelle s'ajoute une majoration de 2,2 % pour la portion non récurrente (1,5 milliard sur 12 ans), pour un total de 13,4 %.

De son côté, la FMSQ avance plutôt le chiffre de 5,2 % pour la rémunération récurrente et non récurrente (250 millions), plus une portion équivalant à 3,6 % (170 millions) pour financer des mesures d'accessibilité et autres, pour un total de 8,8 %.

L'écart entre les 13,4 % et les 8,8 % des deux parties vient d'une hausse des tarifs qui a déjà été versée en 2015-2016 et qui était comprise dans la précédente entente, selon la FMSQ.

La présidente de la FMSQ dit ne pas regretter d'avoir gardé le silence tout ce temps, mais elle a tenu, hier, à « rectifier » plusieurs faits.

« Il est faux de prétendre que notre entente se fait au détriment des autres professionnels, du financement du système de santé, des écoles, des CPE et des autres besoins sociétaux, a conclu la Dre Francoeur. Nous invitons le gouvernement à s'engager sans tarder à tenir compte de ces économies de 3,5 milliards de dollars [valeur des concessions réalisées par la FMSQ dans l'entente, selon cette dernière] afin d'investir dans les services publics où les besoins sont les plus criants. »