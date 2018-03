Couillard relance le débat sur la rémunération des médecins

Lors d'un point de presse, à l'issue de sa mission d'une semaine à Paris et à Toulouse, M. Couillard a ironisé au sujet du regroupement de médecins qui s'estiment trop payés -une position qui a été mentionnée dans Le Monde et le Washington Post. « On attend leurs chèques, on ne les a pas reçus encore », a-t-il dit.

« Il y a deux questions légitimes à se poser pour les prochaines années, mais on ne rouvrira pas une question qu'on vient de clore, soyons clairs là-dessus », a-t-il souligné.

On peut s'interroger sur « cette question de l'auto-administration des masses (salariales) par les fédérations et également le principe de l'équité externe. Est-ce qu'on va continuer à se déclarer dépendants de ce qui se décide ailleurs pour la rémunération des médecins? C'est une question légitime à poser », a-t-il soutenu.

L'entente qui vient d'être signée avec les spécialistes ne prévoit aucune augmentation tarifaire de 2018 à 2022, a-t-il rappelé. « On a une entente qui est bonne pour les patients puisque de nouveaux services vont suivre ». Il met au défi de trouver une entente avec les spécialistes qui ont gelé les tarifs pendant une aussi longue période.

Les questions de la parité avec les autres provinces, l'Ontario et l'autogestion de leur masse par les spécialistes peuvent « toujours être posées entre deux négociations, mais il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit des sujets faciles. Éventuellement c'est des questions sur lesquelles le gouvernement pourrait se prononcer. »

La rémunération des spécialistes québécois sera réévaluée dans l'avenir par l'Institut canadien de l'information sur la santé. Elle pourrait être revue à la hausse, mais pas à la baisse, avaient expliqué les fonctionnaires du Conseil du trésor chargés d'expliquer l'entente.

L'autogestion des masses salariales par les fédérations de médecin est un mécanisme en place depuis la création de l'assurance maladie, en 1970, de rappeler M. Couillard. Les médecins ne sont pas des employés de l'État, le gouvernement a un lien contractuel avec les fédérations.

M. Couillard salue aussi l'intention de la Fédération des médecins spécialistes de mettre fin à la « prime jaquette », un forfaitaire de 69 $ versé aux médecins qui avaient à passer une protection pour traiter un patient mis en isolement. Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, avait indiqué que cette prime visait essentiellement à reconnaître le traitement d'un patient plus lourd en raison de sa mise en quarantaine.

« Tant mieux s'ils veulent transformer cette prime en mesures qui améliorent encore plus l'accès aux soins spécialisés ».