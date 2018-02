 Grand Nord québécois: la tuberculose fait un premier mort depuis des décennies 

C'est un rapport de coroner récemment publié qui le confirme. L'homme de 21 ans « est décédé des suites d'une tuberculose pulmonaire », a écrit le Dr Jean Brochu. « Il savait qu'il avait été en contact avec une personne porteuse de la tuberculose, mais il n'a pas fait les suivis recommandés et il ne s'est pas présenté à un rendez-vous pour une radiographie pulmonaire. » Il croit aussi que la consommation d'alcool et de tabac du jeune homme a pu camoufler les symptômes de la maladie. Un résidant du Nunavik a environ 200 fois plus de risques d'attraper la tuberculose que la population générale du Québec.