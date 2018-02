Don de 15 millions de Québecor à la Fondation du CHUM

L'entreprise Québecor a remis ce mardi après-midi un don de 15 millions à la Fondation du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) pour la réalisation de la troisième et dernière phase du vaste projet de construction du nouvel établissement.

Le don versé par l'entreprise québécoise devient le « plus grand engagement philanthropique » reçu à ce jour par la Fondation du CHUM, qui a ainsi choisi de nommer l'amphithéâtre futur du centre hospitalier au nom de Pierre Péladeau, décédé en 1997.

C'est d'ailleurs pour poursuivre l'implication de son père, que le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, a expliqué avoir décidé d'investir dans la campagne de financement du centre hospitalier. « Nous avons été profondément inspirés par lui », a indiqué l'homme d'affaires.

« C'est dans cette continuité que nous nous retrouvons au coeur de cette mission philanthropique. Mon père disait: "Lorsque vous avez reçu, il fait savoir donner" », a affirmé M. Péladeau, qui tenait à faire cette annonce en compagnie de ses enfants. « J'espère bien qu'ils [ses enfants] retiendront pour la suite ce que leur grand-père leur a laissé. »

Pierre Péladeau s'est impliqué notamment dans la cause de l'hôpital L'Hôtel-Dieu, avant la construction du nouveau CHUM.

Pas un mot sur la politique

Celui qui a laissé planer le doute sur un éventuel retour en politique québécoise lors d'une entrevue à Radio-Canada en janvier n'a pas voulu préciser mardi si sa réflexion avait mûri depuis. Questionné par La Presse à ce sujet après l'annonce, l'ex-chef du Parti québécois a affirmé n'avoir « rien à dire » sur le sujet.

L'amphithéâtre Pierre-Péladeau, qui sera un « lieu de rencontre, d'échange et de partage des savoirs avec le réseau de la santé et la communauté internationale », doit être inauguré en 2021. L'amphithéâtre fait partie de la troisième phase de construction du CHUM, qui comprend également l'aménagement d'une clinique ambulatoire, d'une bibliothèque et de bureaux administratifs.

L'objectif de la campagne de financement de la Fondation du CHUM est fixé à 300 millions. À ce jour, quelque 200 millions ont été récoltés, a fait savoir l'organisation mardi. Le projet de construction du nouveau CHUM est évalué à 3,6 milliards. Les phases 1 et 2 ont été inaugurées en 2013 et 2017.