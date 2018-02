Cannabis: les chimistes réclament un contrôle de qualité pancanadien

Après en avoir fait la demande au gouvernement Couillard, l'Ordre des chimistes du Québec porte sa cause à Ottawa et réclame un rôle dans le contrôle de qualité du cannabis récréatif au nom de tous les chimistes du Canada.

Dans son mémoire présenté à Santé Canada, l'Ordre réclame notamment que les chimistes soient impliqués autant dans la chaîne de production que lors de la commercialisation, et ce, pour assurer la protection du public.

Il fait valoir que ceux-ci sont les seuls habilités pour réaliser «l'analyse et l'interprétation des résultats des tests chimiques portant sur la présence de cannabis, sur sa composition et sur sa présence dans l'organisme, que ce soit à l'étape de sa production, de sa transformation, de sa commercialisation ou de la surveillance de sa consommation».

L'ordre professionnel souligne qu'il sera nécessaire d'élaborer des protocoles visant à déterminer, par exemple, la concentration de THC, le principe actif du cannabis qui entraîne l'euphorie, ou la présence de pesticides issus de sa culture.

Il recommande donc «que la future réglementation prévoie qu'un chimiste professionnel valide obligatoirement la composition du cannabis et la présence possible de composantes nuisibles dans chaque entreprise de production ou de transformation de cannabis».

L'Ordre des technologues professionnels du Québec estime toutefois que les chimistes ratissent un peu large.

S'il reconnaît que les chimistes ont l'expertise requise pour développer les tests et protocoles requis, son directeur général et secrétaire, Denis Beauchamp, rappelle que dans les domaines des sciences appliquées, ce sont les techniciens qui réalisent les expertises en laboratoire et qui assurent le contrôle de qualité.

Il fait valoir que les firmes pharmaceutiques ou de produits d'hygiène, par exemple, fonctionnent toutes selon ce modèle et qu'il n'y a aucune raison qu'il en soit autrement dans le domaine du cannabis récréatif.

M. Beauchamp ajoute que, de toute façon, le chômage est quasi-inexistant chez les chimistes et qu'il serait illusoire de vouloir en embaucher massivement à tous les échelons, de la production à la vente, de l'industrie du cannabis.

D'ailleurs, la tâche ne sera guère plus facile avec les technologues puisqu'eux aussi sont en très forte demande, souligne le directeur général de l'Ordre.