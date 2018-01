 Grippe: de nouveaux tests plus rapides, plus efficaces... mais peu utilisés 

« Lors de la pandémie de 2009, les tests de diagnostic rapide de la grippe se sont révélés très peu précis », explique l'auteur principal de l'étude publiée en septembre dans la revue Annals of Internal Medicine, Jesse Papenburg, du Centre universitaire de santé McGill (CUSM). « En moyenne ils ne détectaient que la moitié des cas de grippe, et c'était encore moins bon pour les adultes. Alors il y a eu des efforts pour mettre au point de nouveaux tests de détection rapide, qui ont porté fruit vers 2011-2012. »

Les anciens tests étaient comparables aux tests de grossesse offerts en pharmacie : l'interprétation devait se faire à l'oeil. Les nouveaux tests sont numériques, ce qui permet de détecter 80 % des cas (une mesure appelée « spécificité »). Cela correspond justement aux nouveaux critères pour les tests diagnostics grippaux publiés par les autorités médicales américaines, la Food and Drug Administration (FDA), souligne le Dr Papenburg, qui est pédiatre, infectiologue et microbiologiste et l'un des responsables des laboratoires du CUSM.

Encore mieux, des tests encore plus nouveaux, basés sur une analyse génétique, détectent plus de 90 % des cas de grippe. Encore là, les tests sont plus précis pour les enfants.

Les nouveaux tests rapides peuvent être faits par du personnel médical sans formation technique en laboratoire, selon le Dr Papenburg, qui a analysé 130 études sur les anciens tests rapides, 19 sur les tests rapides numériques et 13 sur les tests génétiques rapides. Et ils donnent des résultats en moins d'une demi-heure, parfois aussi rapidement que 15 minutes.

« Ça veut dire qu'on peut les utiliser dans une clinique ou le bureau du médecin. Les tests génétiques traditionnels en laboratoire manquent moins de 2 % des cas, mais il faut d'une heure trente à quatre heures pour avoir les résultats. Et comme on attend souvent d'avoir plusieurs échantillons à tester en même temps, ça peut prendre plus de temps. »

Quel est l'avantage de faire les tests grippaux en clinique ? « On peut par exemple décider tout de suite de prescrire des antibiotiques s'il ne s'agit pas de la grippe », dit le Dr Papenburg. Des antiviraux antigrippaux peuvent aussi être prescrits plus rapidement.

UNE UTILISATION APPELÉE À AUGMENTER

Selon les dernières données de l'Institut national de la santé publique du Québec, qui remontent à fin 2016, seulement 12 des 64 laboratoires participant au programme de contrôle de la compétence pour la grippe utilisent les nouveaux tests rapides numériques.

Le microbiologiste Hughes Charest, du Laboratoire de santé publique du Québec, s'attend par contre à ce que ce nombre ait augmenté en 2017 parce que « les performances de ces nouveaux tests semblent bien meilleures ».

Le coût des tests génétiques traditionnels en laboratoire et des nouveaux tests rapides numériques est similaire, autour de 20 $ par test. Mais les tests génétiques rapides, eux, coûtent plus cher, entre 30 $ et 60 $, selon le Dr Papenburg. Comme il y a entre 1000 et 7000 tests de grippe par semaine seulement dans les laboratoires participant au programme de surveillance de la grippe de l'INSPQ, durant les 25 à 30 semaines que dure généralement la saison grippale, cela signifie que les tests génétiques rapides pourraient générer des coûts additionnels de plusieurs millions de dollars.