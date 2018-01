Rappel de 12 millions de boîtes de lait pour bébé dans 83 pays

Agence France-Presse

Le PDG de Lactalis, Emmanuel Besnier, a affirmé dimanche que l'opération de retrait du commerce de lait en poudre pour bébés concernait 83 pays et plus de 12 millions de boîtes, dans un entretien à l'hebdomadaire Journal du dimanche. On ignore pour l'instant si le Canada figure dans la liste des pays concernés par le rappel.