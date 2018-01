La grande région de Montréal aura 350 lits supplémentaires dans le réseau de la santé pour soulager les hôpitaux qui n'arrivent pas à répondre à la demande en cette période de la grippe. La majorité de ces lits seront loués ou achetés dans le réseau privé et quelques-uns trouvés dans les CHSLD.

C'est ce qu'a annoncé le docteur Gaétan Barrette, ministre de la Santé, en conférence de presse ce matin. Au total, ce sont 23,25 millions de dollars qui seront consacrés annuellement à l'ajout de ces lits (soit 5,7 millions versés à court terme, d'ici au 31 mars).

La situation étant urgente, dans l'immédiat, a dit le ministre Barrette, l'ajout de lits ne se fera pas par appel d'offres.

Et si les lits supplémentaires se trouveront tous dans la région de Montréal, c'est qu'il n'y a pas de places disponibles ailleurs dans la province à l'heure actuelle et parce que c'est dans la métropole que les besoins sont les plus importants, selon le ministre Barrette.‎ Il a rappelé que 100 millions avaient déjà été annoncés en décembre 2016 pour désengorger les hôpitaux des quatre coins de la province.

Les lits supplémentaires seront utilisés par des patients qui occupent des places dans les hôpitaux sans que leur état le nécessite.

Le ministre Barrette a rappelé que le pic de la grippe devrait arriver dans 3 semaines. En conséquence, il demande aux hôpitaux de fonctionner à plein rendement pendant la semaine de relâche, contrairement à ce qui est le cas habituellement.

Il dit que cela ne supposera pas pour autant que le personnel devra faire du temps supplémentaire ou annuler quelque projet de vacances que ce soit.