 Radiation temporaire d'une chirurgienne: des «effets collatéraux regrettables» 

Cette radiation aura un «impact significatif» sur ses patients, la majorité atteints de cancer, a averti la chirurgienne avant de recevoir sa sanction devant le conseil de discipline du Collège des médecins. La Dre Dalrymple fait de 300 à 350 opérations par année, dont 60% sont des cas de cancer.

Cette radiation aura des «effets collatéraux regrettables» sur les patients, reconnaît d'ailleurs le conseil de discipline du Collège des médecins du Québec dans sa décision de 27 pages rendue publique hier.

La chirurgienne ignore comment elle va faire pour transférer tous ses dossiers à ses collègues pendant sa période de radiation.

L'impact de la radiation temporaire est important, autant pour elle que pour ses patients, auprès desquels elle assure un suivi médical, a fait valoir la Dre Dalrymple au moment de l'audience sur la sanction à lui imposer.

Pour certains patients atteints de cancer, des suivis sont nécessaires durant plusieurs mois, voire plusieurs années, a-t-elle expliqué aux membres du conseil de discipline chargés de déterminer sa sanction.

La médecin a également plaidé qu'elle avait toujours été dévouée à sa profession, travaillant de longues heures et n'ayant jamais pris plus de deux semaines de vacances par année depuis 1984. De 2011 à 2016, elle a occupé le poste de chef du département de chirurgie générale de cet hôpital situé dans l'ouest de Montréal.

«Protocoles essentiels»

De son côté, le conseil de discipline souligne la «gravité intrinsèque» de la faute qui est reliée à la qualité des soins médicaux dispensés à un patient.

«Les protocoles opératoires sont essentiels au suivi médical d'un patient et seul le chirurgien peut les dicter», écrivent les trois membres du conseil, dont la présidente, Me Lydia Milazzo, dans leur décision. Ces protocoles doivent être dictés dans un délai de 24 heures suivant l'intervention chirurgicale.

La Dre Dalrymple a été déclarée coupable d'avoir fait défaut de dicter le protocole opératoire dans 36 dossiers-patients durant les années 2015 et 2016.

Avant que le Collège des médecins ne décide de sévir, son ordre professionnel lui avait envoyé de nombreuses lettres d'avertissement depuis 1996. La chirurgienne avait aussi reçu 70 rappels et avis en lien avec des protocoles opératoires non dictés de la part de la Direction des services professionnels de son hôpital ces 20 dernières années.

Le conseil de discipline du Collège des médecins affirme que le problème du non-respect des dictées de protocole opératoire est particulièrement grave à l'Hôpital général du Lakeshore où deux autres médecins ont déjà fait l'objet de décisions disciplinaires à cet égard en 2009, 2011 et 2012.

«De toute évidence, le message ne passe pas», écrivent les membres du conseil de discipline.

La dissuasion est primordiale dans ce dossier ainsi que l'exemplarité, poursuivent-ils.

Pour sa défense, la Dre Dalrymple a insisté sur le fait qu'elle éprouvait de graves problèmes dans sa vie personnelle au moment des infractions et qu'elle réussit désormais à respecter le délai de 24 heures fixé pour dicter les protocoles opératoires.

«Son témoignage sincère et émotif ne laisse aucun doute à ce sujet. Par contre, face à des problèmes personnels, l'intimée ne pouvait faire le choix de sacrifier les protocoles opératoires. La sécurité du patient en dépend», affirme le conseil de discipline du Collège des médecins.

En plus d'une période de radiation de deux mois, la Dre Dalrymple a reçu des amendes totalisant 15 000 $. La chirurgienne sera radiée à compter du 22 janvier si aucune requête en appel n'est déposée d'ici là.

Pour sa part, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, qui englobe l'Hôpital général du Lakeshore, se veut rassurant. La santé et la sécurité des patients de la Dre Sharon Dalrymple ne seront en aucun temps compromises à la suite de la décision rendue par le conseil de discipline du Collège des médecins du Québec, a indiqué par courriel à La Presse sa porte-parole Claire Roy.

«Toutes les mesures nécessaires ont été mises en place pour qu'il en soit ainsi. De nouvelles dates de rendez-vous ont été fixées pour les rendez-vous non urgents, les gardes redistribuées et les dossiers urgents seront pris en charge par les collègues chirurgiens généraux, assurant de ce fait la continuité des services», a précisé Mme Roy.