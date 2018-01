Le fondateur de l'IRCM, Jacques Genest, décède à 98 ans

Après ses études universitaires à Montréal et aux États-Unis, le Dr Genest a mis sur pieds au début des années 1950 le département de recherches cliniques de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Parallèlement, il s'est fait connaître pour ses travaux sur l'hypertension artérielle.

En 1967, il a fondé l'Institut de recherches clinique de Montréal (IRCM), le premier centre au Québec à réunir les chercheurs fondamentalistes et les cliniciens, et l'a dirigé jusqu'en 1984. De nos jours, l'IRCM, affilié à l'Université de Montréal et associé à l'Université McGill, compte 34 unités de recherche réparties dans cinq axes de recherche.

Jacques Genest a reçu une multitude d'honneurs au cours de sa vie. Il a notamment été fait Compagnon de l'Ordre du Canada et Grand officier de l'Ordre national du Québec et a été admis au Temple de la renommée médicale canadienne en 1994.

Il laisse dans le deuil son épouse, trois filles, deux fils, 12 petits-enfants et sept arrière-petits-enfants.

Une messe commémorative privée en la mémoire de Jacques Genest aura lieu vendredi prochain, à 10h, à la Maison des Clercs de Saint-Viateur sur l'avenue Querbes, dans l'arrondissement Outremont, à Montréal.