Les urgences débordent au Québec

Les urgences de l'Hôpital de Verdun enregistraient le taux d'occupation le plus élevé hier parmi les établissements de santé montréalais, soit un taux de 169 %. Quant aux urgences de l'Hôpital général juif de Montréal, il affichait un taux d'occupation de 125 % pour un temps d'attente estimé à 23 heures. Les urgences d'autres établissements de santé comme l'hôpital Fleury et l'Hôpital général du Lakeshore affichaient aussi des taux d'occupation très élevés. À l'Hôpital général du Lakeshore, il fallait patienter 10 heures aux urgences avant de rencontrer un médecin hier.

Par ailleurs, d'autres centres hospitaliers de Montréal étaient moins occupés. Les urgences de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et de l'Hôpital de Montréal pour enfants, intégré au CUSM, affichaient respectivement des taux d'occupation de 74 % et de 50 %.

UNE TENDANCE SIMILAIRE AILLEURS AU QUÉBEC

La tendance était la même dans la région de la Capitale-Nationale, où les urgences de plusieurs hôpitaux affichaient des taux d'occupation supérieurs à 100 %. C'était le cas de l'hôpital Saint-François d'Assise, de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, de l'hôpital du Saint-Sacrement, de l'Hôpital de La Malbaie et de l'Institut de cardiologie et de pneumologie du Québec. Au moment d'écrire ces lignes, le temps d'attente à l'hôpital Saint-François-d'Assise était de 13 heures.

Les régions des Laurentides et de Montérégie sont aussi touchées par l'engorgement des urgences. Quatre des six principaux établissements de santé de la région des Laurentides affichaient un taux d'occupation dans les urgences supérieur à 100 %. À l'hôpital Laurentien et à l'Hôpital de Saint-Eustache, les taux d'occupation dans les urgences étaient respectivement de 139 % et de 141 %.

En Montérégie, six des huit principaux établissements de santé affichaient des taux d'occupation dépassant 100 % dans leurs urgences. À l'hôpital du Suroît, le taux d'occupation dans les urgences était de 195 % pour un temps d'attente estimé à 18 heures. Ce taux se situait à 176 % à l'Hôtel-Dieu de Sorel et 148 % au centre hospitalier Anna-Laberge.

Au Québec, le CLSC de Fortierville était le centre de santé affichant le taux d'occupation le plus élevé hier, soit 200 %.

Le temps d'attente dans les urgences de l'Abitibi-Témiscamingue et du Saguenay-Lac-Saint-Jean était normal dans tous les établissements de santé de ces régions. Les principaux établissements de santé de la Mauricie et la Côte-Nord s'en sortaient également très bien.