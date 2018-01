 Grippe: les urgences débordent au Québec, particulièrement en Montérégie 

La situation est particulièrement critique en Montérégie, où quatre des huit urgences ont affiché un taux d'occupation des civières autour de 200 %.

À Longueuil, la situation était telle vendredi que l'hôpital Pierre-Boucher a interdit aux patients se présentant aux urgences d'être accompagnés, à l'exception des enfants et des personnes atteintes d'un déficit cognitif.

Selon les autorités hospitalières, cette mesure permettra de limiter la transmission des infections à la clientèle et au personnel et facilitera les interventions des employés et des médecins auprès des patients.

À Montréal, le taux d'occupation moyen des civières atteignait 126 %.

À Québec, les urgences de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie étaient les plus achalandées vendredi, avec des taux d'occupation sur civière excédant 150 %. (Le Devoir)