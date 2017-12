La patate, un légume? Une offensive pour celle-ci ne plaît pas à tous

Stéphanie Bérubé

Le temps des Fêtes est une période faste pour la pomme de terre, qui vit son heure de gloire dans les tourtières et les ragoûts de pattes, en cette ère où sa consommation est, autrement, en diminution. Pour freiner cette tendance à la baisse, Les Producteurs de pommes de terre du Québec ont lancé, cet automne, une campagne de promotion où on apprend qu'une pomme de terre équivaut à deux portions de légumes et où on la compare à plusieurs autres légumes, toujours à l'avantage de la patate. Cette offensive n'a pas plu à tous...

« C'est de la pure démagogie », lance Michel Lucas, docteur en épidémiologie à la Faculté de médecine de l'Université Laval. « La patate est un féculent riche en glucides que l'organisme digère rapidement et qui fait monter et descendre brusquement la glycémie et l'insuline », dit-il. « Plusieurs études récentes montrent qu'une consommation régulière de patates [au four, bouillies ou en purée] serait associée à une prise de poids, un risque plus élevé de diabète de type 2 et de diabète de grossesse, dit-il. Ces risques apparaissent avec une consommation hebdomadaire de deux à quatre portions. Évidemment, les risques sont encore plus grands si on consomme des patates frites et des chips. » Diabète Québec place d'ailleurs la pomme de terre dans la catégorie des féculents plutôt que dans la catégorie des légumes. Si la pomme de terre a un statut souvent contesté, c'est qu'elle est riche en amidon, comme d'autres féculents : les pâtes, le riz, le pain... Son taux de glucides est donc beaucoup plus élevé que celui de la plupart des autres légumes, une mesure qui n'a pas été retenue dans la campagne des cultivateurs québécois...

«Dans l'assiette, la pomme de terre prend la place des féculents, étant donné sa teneur en glucides, toutefois plus faible que les pâtes. Et elle est certainement plus intéressante d'un point de vue nutritionnel que du riz, par exemple. De plus, elle pousse ici !» Catherine Lefebvre,

nutritionniste, auteure du livre Sucre, vérités et conséquences

Michel Lucas est aussi irrité par l'aspect comparatif de cette campagne de publicité. « Peu de gens consomment suffisamment de fruits et légumes, dit-il, alors on ne devrait pas en plus les encourager à remplacer ceux qu'ils mangent par des pommes de terre. » UNE TOUCHE D'HUMOUR Dans l'une des publicités, on entend la comédienne Katherine Levac : « C'est quoi, la différence entre une patate et une rabiole ? Une rabiole, je ne sais même pas c'est quoi... » La série compare aussi la patate au chou kale, à la bette à carde, au radicchio, à l'aubergine et à la courge spaghetti. « Elle m'a fait sourire, cette campagne », confie Stéphanie Côté, d'Extenso, le Centre de référence sur la nutrition de l'Université de Montréal. La nutritionniste aurait néanmoins préféré qu'on évite le jeu des comparaisons.

«Ça fait un peu campagne de politiciens. On rabaisse l'autre pour se valoriser. La pomme de terre ne remplace aucun aliment. Elle n'est meilleure qu'aucun aliment. Elle a sa place dans l'assiette comme la plupart des aliments.» Stéphanie Côté,

nutritionniste d'Extenso