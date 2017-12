Les psychiatres de l'Hôpital de Thetford Mines démissionnent

Selon Le Soleil et le Courrier Frontenac, les médecins démissionnaires auraient invoqué des motifs liés à la lourdeur de la charge de travail et au manque de personnel.

« L'administration leur demandait de tout faire... Ça devient épuisant ! En plus, à l'unité interne [de psychiatrie], le personnel n'est pas formé et on se retrouve en situation dangereuse », a déclaré au Soleil la présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec, Karine Igartua.

Joint par La Presse, le ministre de la Santé du Québec, Gaétan Barrette, a reconnu que ces démissions allaient affecter la qualité du service offert au service de psychiatrie de l'Hôpital de Thetford Mines. « Il s'agit d'une décision individuelle. Cependant, son impact sera non négligeable quant à l'organisation, voire l'offre de services publics à l'Hôpital, notamment quant aux services d'urgence, tant de jour, de soir, de nuit et de fin de semaine, a indiqué par écrit M. Barrette. Justement, le fait de littéralement traverser la rue pour offrir les mêmes services, simplement durant les heures ouvrables, entache lourdement cette décision. »

Le ministre de la Santé a également indiqué que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches était en recherche active pour remplacer les « départs ». Il a précisé que ce travail est réalisé de concert avec l'Association des médecins psychiatres du Québec.

En attendant l'embauche de nouveaux psychiatres à l'Hôpital de Thetford Mines, M. Barrette a indiqué que des « corridors de services » avaient été établis pour « combler les besoins de la population de la région ».

La Presse a essayé de joindre sans succès la Direction de la santé publique de Chaudière-Appalaches hier.

- Avec Le Soleil