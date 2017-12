Endeuillée, une famille inuite accuse un établissement de Dorval

Intoxications, violences et agressions sexuelles. Un an après son inauguration, le nouveau centre d'hébergement destiné aux Inuits recevant des soins à Montréal veut revoir son fonctionnement pour « prévenir la multiplication des incidents », indique son administration. Le plus grave des derniers mois : la mort d'une mère de famille qui venait de se voir interdire l'accès à sa chambre parce qu'elle avait bu.