La vie sauve grâce à un défibrillateur

Jean-Philippe LaRose n'en revient pas d'avoir été aussi « chanceux dans sa malchance ». Sans la présence d'un défibrillateur automatique dans l'école où il jouait au hockey cosom et l'intervention rapide d'un ami qui avait suivi une formation en réanimation cardiorespiratoire (RCR), ce père de famille de 37 ans ne serait fort probablement plus de ce monde.

Dimanche soir, M. LaRose s'est effondré - victime d'un arrêt cardiaque - 15 minutes avant la fin d'une partie entre amis dans le gymnase de l'école secondaire Gérard-Filion à Longueuil. Ce père de trois jeunes enfants est «cardiaque de naissance», mais «tout allait bien» avant cet incident. Son plus récent bilan de santé réalisé par sa cardiologue plus tôt cet automne était «normal».

Un coéquipier et ami de longue date - Éric Berger - s'est empressé de lui faire un massage cardiaque (RCR). Il avait suivi une formation à l'hôpital Charles-Le Moyne où il travaille.

Un autre coéquipier a eu la présence d'esprit de partir à la recherche d'un défibrillateur. Par chance, la commission scolaire Marie-Victorin - qui chapeaute l'école secondaire Gérard-Filion - a doté tous ses établissements de défibrillateurs externes automatisés (DEA) pas plus tard que l'été dernier.

«La décharge du défibrillateur m'a ramené à la vie», résume M. LaRose à qui La Presse a parlé, hier, alors qu'il est toujours hospitalisé à l'Institut de cardiologie de Montréal.

L'ambulance est arrivée quelques minutes plus tard. «Une heure après mon arrêt cardiaque, je me sentais de nouveau à 100%, raconte le père de famille. Je ne réalise pas vraiment que mes enfants auraient pu se retrouver sans père ; ma conjointe, sans mari n'eût été l'intervention rapide de mon ange gardien [M. Berger] et de la présence du défibrillateur.»