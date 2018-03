CHU Sainte-Justine: des peluches aux élus pour protester

Ces missives sont portées par des peluches « usagées et oubliées » de l'hôpital, alors que Noël approche à grands pas. « L'action d'aujourd'hui [...] survient au moment de l'année où les élus s'apprêtent à prendre la pause des Fêtes et leur rappelle que ce dossier n'est pas réglé », a déclaré la Dre Valérie Lamarre, présidente du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CHU Sainte-Justine, rappelant le besoin d'une direction et d'un conseil d'administration « entièrement dédiés à [la] mission d'excellence » de l'établissement. Le gouvernement a annoncé en septembre 2015 que le CHUM et l'hôpital pédiatrique partageraient désormais une même direction générale et un même conseil d'administration, une décision presque unanimement décriée par les médecins. « Le CHU Sainte-Justine a besoin de tous ses outils et leviers pour continuer de se développer comme le plus important centre de soins avancés mère-enfant au Canada », a conclu la Dre Lamarre.