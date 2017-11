Dernier déménagement pour le CHUM

Vers 7h, une vingtaine d'ambulances et des minibus ont commencé à sortir la clientèle du vieil établissement de la rue Sherbrooke, qui avait accueilli ses premiers patients en 1904. Des dizaines d'employés et de bénévoles, vêtus de chandails de différentes couleurs selon leur rôle dans le grand ballet réglé au quart de tour, attendaient les civières et fauteuils roulants à l'entrée du nouveau centre hospitalier.

Ce déménagement suit le transfert des patients des hôpitaux Saint-Luc et Hôtel-Dieu ces dernières semaines. «Les équipes sont prêtes, elles savent à quoi s'en tenir. C'est le dernier, tout le monde va être rendu ici», a expliqué la porte-parole du CHUM, Irène Marcheterre, au début de l'opération.

Chaque patient est accompagné d'une infirmière et de son dossier médical lors du déplacement. D'autres membres du personnel accompagnent les cas les plus délicats, notamment 13 patients qui étaient gardés aux soins intensifs.

L'Hôpital Notre-Dame demeurera en activité dans un nouveau rôle. Il sera cédé aujourd'hui au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-L'Ile-de-Montréal. Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, doit faire une annonce sur le futur de l'établissement cet après-midi. D'anciens employés des trois hôpitaux qui ont déménagé leurs patients y travailleront.

«Les équipes là-bas vont venir des trois sites, elles vont apprendre à travailler ensemble», explique Mme Marcheterre.

La direction demande toutefois à la population d'éviter l'urgence de Notre-Dame jusqu'au 3 décembre, afin de faciliter la transition.