Une vingtième super-clinique voit le jour au Québec

Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a annoncé ce lundi que le Groupe de médecine de famille (GMF) Clinique médicale Pierre-Boucher a obtenu le statut de super-clinique.

Le ministre Barrette a souligné que la «transformation du réseau de la santé» passait par l'ouverture de ces super-cliniques «mieux adaptées aux besoins actuels des usagers».

De plus, les patients qui se rendent à l'urgence de l'hôpital Pierre-Boucher - établissement voisin de la clinique - et qui sont classés au triage comme des cas légers (P4 et P5 dans le jargon hospitalier) sont désormais redirigés vers la super-clinique.

Il s'agit d'une solution pour désengorger les urgences et ainsi permettre aux patients d'attendre moins longtemps, a expliqué le ministre de la Santé.

Dans le cas de l'hôpital Pierre-Boucher, cela représente 8000 patients par année de moins aux urgences, évalue le Ministre.

«On améliore la situation dans les urgences. C'est du jamais-vu. Quand je pratiquais encore comme médecin, il nous est arrivé un jour un guide de gestion des urgences qui nous disait qu'on pouvait faire en sorte que la durée moyenne de séjour sur civière à l'urgence pouvait être de 12 heures. Elle est aujourd'hui au Québec de 13 heures et elle est sur une pente descendante, s'est réjoui le ministre Barrette. On va se rendre à 12 heures. Et ça c'est au mérite de tout le personnel et des administrateurs - de toutes catégories - du réseau.»

Plus d'heures d'ouverture

La super-clinique doit respecter plusieurs exigences, notamment celles d'ouvrir ses portes 12 heures par jour, sept jours sur sept et d'offrir un minimum de 40 000 consultations par année à des patients qui ne sont pas inscrits aux médecins de ce GMF. Un service de prélèvement et d'imagerie médicale doit également être disponible sur place.

Le ministre Barrette compte ouvrir 50 super-cliniques au Québec d'ici 2018.

À un an des élections provinciales, le ministre a profité de la conférence de presse pour lancer une pointe à la députée de la circonscription de Taillon - où a eu lieu l'annonce -, la péquiste Diane Lamarre, en soulignant son absence à l'inauguration de la super-clinique.

«Il n'y a pas une semaine à l'Assemblée nationale où la députée de Taillon ne se lève pas pour décrier les super-cliniques. Mais la réalité c'est que la super-clinique que vous avez maintenant aujourd'hui va donner plus de services qu'elle n'en donnait auparavant. C'est un ajout pour la population», a indiqué le ministre Barrette. Ainsi, sept médecins de famille de plus vont s'installer à la super-clinique Pierre-Boucher cette année, a indiqué le ministre de la Santé.