La Fondation CHU Sainte-Justine amasse un record de 255 millions

« C'est exceptionnel, dit Pierre Boivin, coprésident de la campagne. C'est un résultat historique au Québec pour un centre hospitalier avec un seul campus. »

Le CHU Sainte-Justine est le deuxième hôpital pédiatrique en Amérique du Nord. Il jouit d'une excellente renommée à l'international. Hôpital universitaire, elle donne des soins aux enfants et fait de la recherche, de la formation et de la prévention.

Les sommes recueillies permettront de développer des programmes de recherche et de recruter d'autres spécialistes de haut niveau. Elles serviront aussi à faire avancer la technologie et à développer des équipements.

« J'ai une profonde reconnaissance pour la société québécoise et montréalaise, dit M. Boivin. Il n'y a rien de pire qu'un enfant malade ou un enfant qui n'a plus d'espoir de vie. On a répondu à notre appel. Les gens ont démontré de la générosité envers la promesse d'un avenir plus en santé pour nos enfants ».

Au-delà de l'objectif

L'objectif initial de la campagne Plus mieux guérir, échelonnée sur cinq ans, était de 150 millions. On a obtenu 105 millions de plus.

« On n'arrive pas à un tel résultat par chance, dit Michael Fortier, président du conseil de la Fondation CHU Sainte-Justine. Il y a un lien privilégié avec nos donateurs et la population du Québec. Et nous avons une des meilleures équipes de collectes de fonds au Canada. J'en suis convaincu ».

La Fondation est un organisme indépendant de l'hôpital. Avec son équipe, elle supervise le travail de centaines de bénévoles et de très nombreuses activités caritatives.

L'organisation compte aussi un cabinet de campagne. En plus, de M. Boivin, les autres coprésidents sont Jacynthe Côté, administratrice et ex-dirigeante de Rio Tinto et Serge Godin, grand patron de CGI. Les présidents d'honneur sont Jean Coutu et Paul Desmarais jr.

Céline Dion a agi à titre de marraine, comme elle l'a fait lors de la dernière campagne de 2002 à 2007. À l'époque, Grandir en santé, avait récolté 125 millions. Ils ont servi à agrandir et à moderniser l'hôpital.

Cette année marque le 30e anniversaire de la Fondation et le 110e anniversaire de l'hôpital Sainte-Justine.